美國期中選舉後 馬斯克恐遭民主黨調查

華盛頓郵報廿三日報導，共和黨正為十一月美國期中選舉可能失利預做準備，大力支持總統川普的科技富豪馬斯克也嚴陣以待準備迎戰民主黨。有民主黨人已表明，一旦期中選舉拿下聯邦參議院或聯邦眾議院的控制權，將對他及旗下企業展開調查。

馬斯克廿一日則在旗下社媒Ｘ發文回應說，「舞刀弄劍者，死於刀劍」；「那些主動向我挑釁的人該明白，我會查清幕後的真正操盤手是誰，再去找他們算帳，不會只針對傀儡」。

民主黨籍的參院「常設調查小組委員會」議員布魯曼索廿二日受訪時直言，只要民主黨在期中選舉勝選，就會對馬斯克及他曾執掌的政府效率部（ＤＯＧＥ）展開調查。

布魯曼索表示，美國人民有權知道，ＤＯＧＥ曾使國家付出什麼代價與帶來什麼後果和混亂，與馬斯克可能企圖隱瞞外界什麼。布魯曼索直接指控，「盤根錯節的腐敗」有必要加以深入調查。

布魯曼索並對馬斯克上述發文措辭感到「驚訝」，「他應該沒什麼好隱瞞的吧」。共和黨籍的川普去年一月廿日重返白宮，ＤＯＧＥ當天上路，今年七月四日解散。馬斯克雖並未擔任名義上的部長，但眾所周知該部由他帶領。

馬斯克曾矢言希望藉由ＤＯＧＥ幫美國省下兩兆美元（新台幣約六十三點七兆元）聯邦支出，但到頭來實際省下的金額為二一五○億美元（新台幣約六點八兆元）。據美國國會稽核處審計報告，該部一再誇大撙節聯邦預算的績效。

和其他許多各國企業高層不同，馬斯克對反對他的個人及團體一貫態度強硬。身為全球首富的他無懼訴訟、對有權有勢的官員和國會議員開砲，也因商業糾紛採取激烈行動，甚至不惜將居住地及旗下企業總部從加州遷到德州。

馬斯克坦言，若政治大環境對他不利，處境的確就不好過。他前年開玩笑說，要是川普沒重返白宮，自己恐要吃牢飯。

馬斯克是這次期中選舉的頭號金主，已知斥資逾三點五億美元（新台幣約一一一點五億元）幫共和黨輔選，已超過前年總統大選對川普競選團隊的挹注。