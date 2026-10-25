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民眾荷包失血衝擊川普選情 恐重演2006年小布希丟失參眾兩院後果

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
本月路透/易普索民調顯示，約78%的美國受訪者責怪川普政策導致他們的收入增幅趕不上通膨。路透
本月路透/易普索民調顯示，約78%的美國受訪者責怪川普政策導致他們的收入增幅趕不上通膨。路透

隨著11月3日美國期中選舉迫近，跡象顯示美國選民認為自己的錢包已被總統川普的外交政策壓扁，這是自2006年小布希總統因發動伊拉克戰爭引發民怨而痛失國會參、眾兩院主控權以來，總統對外事務處理方式嚴重衝擊期中大選選情。

本月路透/易普索民調顯示，約78%的美國受訪者責怪川普政策導致他們的收入增幅趕不上通膨。川普對伊朗發動戰爭觸動油價大漲，祭出大規模關稅造成進口物價上揚，已讓美國民眾感到切膚之痛。

華府智庫史汀生中心高級研究員普瑞伯說：「結論是，民眾正遭遇川普戰爭和其他政策打擊。現在，選民有機會用選票宣洩對他處理這些事務的不滿。」

民調顯示，民眾對川普施政滿意度已觸及歷史低點，選民顯然認定他的外交政策與生活費升高有直接關聯。

這也促使川普在選前採取一些備受爭議的政策措施。例如，川普為壓低燃料價格，解除對俄羅斯柴油出口的制裁，引來與莫斯科沆瀣一氣、背棄烏克蘭的抨擊。川普也施壓基輔停止攻擊俄國煉油廠，試圖將汽油價格高漲嫁禍給烏克蘭；但專家指出，今年能源價格勁揚，肇因於美國和以色列攻擊伊朗。

如今，連一些共和黨籍候選人也設法與川普保持距離，在中東戰爭、美加貿易戰、對烏克蘭施壓等議題上尤其明顯。

白宮發言人則為川普政府辯護說：「川普總統向來表明，伊朗衝突縱使引發暫時的市場波瀾，但川普總統的經濟紀錄與民主黨的毀滅式替代選擇，形成鮮明的對照。」

美國期中選舉向來被視為對現任總統施政表現的公民投票。數十年來，一次次的選舉都驗證所謂「經濟顧慮主導選民抉擇」的傳統智慧。

但這一回，路透/易普索和其他針對今年期中選舉舉行的民調顯示，外交政策在選民最關心事項的排名雖低，但大多數美國人認為，川普挑起伊朗戰爭和全球貿易戰，已加重自己的生活費負擔。

川普 伊拉克 伊朗 期中選舉 美國

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