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看好重掌國會 民主黨已規劃制衡川普方針

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

隨期中選舉選情看好，民主黨高層已著手規劃重掌國會多數後的議程，反轉川普政府失敗政策，打算終止關稅措施、要求結束伊朗戰爭等，擬列戰爭部長赫格塞斯為頭號彈劾對象。

紐約時報引述無黨派選舉分析機構「庫克政治報告」（Cook Political Report）分析，民主黨在眾議院的選情呈現穩定過半，意味即使共和黨在目前被列為17個勝負難料激戰選區全贏，仍將失去眾議院控制權。

隨民主黨愈發有信心在11月期中選舉奪回眾議院，甚至參議院都有機會取得多數，黨內領袖已在擘劃新政局。民主黨連月來一直向選民承諾，將處理他們歸咎於共和黨政策失敗所造成的「生活負擔危機」，誓言降低食品、汽油與醫療保健等支出。

他們也承諾打擊眼中美國總統川普及行政部門所謂貪腐問題。但對彈劾川普一事則抱持審慎，因為民主黨在川普第一任內兩度嘗試，最終都未能成功。

但即便民主黨能掌握國會，共和黨幾可確定仍能在參議院阻撓，因為重大法案通常需要取得60票才能推進，代表民主黨必須增加13席參議員，才能免於共和黨用冗長辯論阻撓（filibuster），即使民主黨內最樂觀者，也不認為能在參議院拿到60席。此外，川普仍握有總統否決權，他本人及幕僚也不太可能配合國會監督。

然而民主黨人主張即便如此，取得國會多數仍有牽制效果，也預期屆時將為2028年總統大選設定政治議題與討論方向。紐時彙整民主黨一旦贏得期中選舉所計劃採取的行動。

● 上任頭100小時：廢除川普爭議政策

如民主黨勝選，預計接任眾議院議長的紐約州民主黨聯邦眾議員、現任少數黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）計劃迅速將幾項優先法案提交眾議院全院審議。

這包括恢復平價醫療法（ACA）的醫保保費補貼、撤銷川普近1兆美元的聯邦醫療補助計畫（Medicaid）刪減額度、著手終止川普關稅措施並恢復國會對貿易政策主導權，以及要川普結束伊朗戰爭或取得國會授權才能繼續作戰。由於眾議院只需簡單多數即可通過法案，這些提案幾篤定能在眾議院過關。

即便法案送到參議院時恐遭共和黨透過冗長辯論程序杯葛，部分民主黨人認為，前述法案有廣泛民意支持，有機會爭取夠多共和黨參議員相挺。

曾任聯邦眾議員及白宮幕僚長的民主黨策士伊曼紐（Rahm Emanuel）表示，如果民主黨的法案成功爭取到共和黨支持，「就有好戲看，川普若簽署法案，我們贏；否決法案，我們也贏」伊曼紐正考慮角逐2028年總統大選。

無論立法工作能否取得進展，民主黨都計劃積極運用國會監督權，調查川普及行政部門政府。打擊貪腐已成民主黨期中選舉最後階段的核心訴求之一。

馬里蘭州民主黨聯邦眾議員拉斯金（Jamie Raskin）預計在民主黨奪回眾院後出任司法委員會主席。他說在此期間，會把焦點放在各種貪腐問題上。

拉斯金沒有具體說明上任後首先要調查哪些對象，但列出幾個初步調查方向，包含川普周邊逐漸形成的特權產業鏈、清查未經公開招標的政府合約與潛在貪腐、追查流入政府體系與川普家族名下的匿名加密貨幣金流。

拉斯金預期川普政府官員將會漠視國會傳票，因此打算從吹哨者、民間實體以及各類公共資訊管道切入蒐證。考量過去兩次彈劾未能定罪反而激化川普基本盤，拉斯金坦言「彈劾不是萬靈丹」，在參院無法湊齊2/3票數的現實下，民主黨內對彈劾川普抱持審慎。

● 上任頭100天：聚焦生活成本　優先拉下赫格塞斯

度過最初的立法衝刺後，民主黨有意在頭100天內聚焦緩解高生活成本問題。傑福瑞斯傾向運用稅法工具，包括擴大低收入住房稅收抵免、兒童稅收抵免（CTC）與勞動所得稅收抵免（EITC）。

此外，加強對移民暨海關執法局（ICE）的究責、調高聯邦最低工資、嚴格禁止國會議員進行股票交易，以及人工智慧（AI）法規監管，也都列入議程。

華爾街日報披露，眾議院少數黨領袖傑福瑞斯表示，若民主黨贏得眾議院多數，撤換戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將是首批行動之一。

連肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西（ThomasMassie）都計劃在眾議院11月9日復會後不久，就先推動對赫格塞斯的彈劾表決。

若眾議院表決通過彈劾，全案將移交參議院，在參院須達2/3多數才能通過彈劾將赫格塞斯免職，通過可能性不高。

自上任以來，赫格塞斯撤換多名軍方高層、公開批評多元化政策、主張應放寬交戰守則，並力推強制檢驗睪固酮盼彰顯男性戰鬥體魄。

民主黨 川普 國會 眾議院

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