美國外交政策靠馬斯克？路透：拜登、川普都曾多次要求開關星鏈

世界首富馬斯克旗下SpaceX公司的星鏈衛星服務對美軍及美國盟友至關重要，但烏克蘭使用的軍用級服務近日遭到限速，引發外界對美國政府與馬斯克關係的質疑。路透23日報導，6名前美國資深官員透露，早在烏軍遭限速之前，拜登與川普政府就曾多次要求SpaceX在不同國家開啟或關閉星鏈服務。

4名前官員表示，拜登擔任總統期間，美國政府曾要求關閉星鏈服務，防止葉門與黎巴嫩的伊朗代理民兵組織利用星鏈通訊；也曾要求在伊朗及烏克蘭啟用服務，分別為伊朗境內提供網路連線及支援烏克蘭軍方。

一名前川普政府資深官員及一名知情人士則透露，川普政府曾要求馬斯克，在美國與以色列於2025年及2026年攻擊伊朗後，讓當地反政府抗議者能夠使用星鏈服務，加強網路連線與通訊能力。

SpaceX在2024年提交給美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）的文件中表示，該公司與美國政府機構密切合作，必要時取得出口許可，並保護相關技術，以支持美國的國家安全及外交政策目標。

美國政府要求SpaceX開關星鏈服務的具體情況，首次由路透披露，反映兩屆政府與馬斯克關係密切，美國政府依賴民間企業協助執行外交政策的程度前所未見。

白宮接獲詢問後，以川普23日的發言回應。川普當時表示，他未與馬斯克討論烏克蘭使用星鏈的問題，並稱「如果有問題，我會處理好」。SpaceX未回應詢問，但馬斯克本周稍早在X發文表示：「星盾系統由美國政府擁有及控制。任何速度或使用限制都由美軍決定，最終則由美國總統決定。」

路透指出，馬斯克個性強勢，領導的SpaceX對美國國家安全具有超乎尋常的影響力，也引發外界質疑，究竟由誰決定衛星服務的使用限制。根據先前報導，馬斯克2022年曾下令SpaceX人員切斷烏克蘭試圖收復地區的星鏈服務，讓白宮官員感到意外。

馬斯克也曾公開表示，他拒絕烏克蘭2022年提出的要求，未在克里米亞港口城市塞凡堡（Sevastopol）啟用衛星網路，協助烏軍攻擊當地俄羅斯艦隊。他說，自己擔心因此成為重大戰爭行為的共犯。

衛星產業顧問公司Summit Ridge Group總裁穆西（Armand Musey）表示，馬斯克「本來應該是一名與政府簽有合約的企業主管，實際上卻在做出重大外交政策決策」。他說，馬斯克難以捉摸，「讓人無法判斷他的決定究竟出自個人怪癖，還是受到其他方面的影響」。