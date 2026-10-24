影／開槍擊斃校園槍手！美國英雄家長首發聲 自責沒能救下所有孩子

美國俄勒岡州本德市銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日發生槍擊案，一名16歲前學生闖入校園開火，造成一名教師和3名兒童死亡，隨後遭開車經過的學生家長賈曼科（Kaylub Giamanco）開槍擊斃。被譽為英雄的賈曼科首次公開還原當時阻止槍手的經過，並談及槍擊案對他造成的心理影響。

CBS新聞23日報導，36歲的賈曼科是一名木匠，兩個女兒都就讀銀軌小學。他告訴俄勒岡公共廣播（Oregon Public Broadcasting），當天原本帶了便當，卻臨時決定回家吃午餐，才碰巧開車經過學校，目睹一名「身穿黑衣的男子」持長槍朝車輛開火。

賈曼科起初以為是惡作劇，直到看見槍手將槍扔過學校圍欄，再翻牆進入校園，才驚覺事態嚴重。他回憶，當時恐慌湧上心頭，打開卡車中央置物箱，裡面放著一把他很少使用的點40口徑手槍。他不斷對自己說：「不，不，不，不。」

賈曼科隨即從另一個置物空間拿出手槍彈匣，開車進入學校停車場，看見槍手穿越校園。他回憶，當時心裡只想著「不，裡面有孩子，裡面有小小孩」，於是叫Siri撥打911報案。接線員還有問題要問，但他沒有繼續通話，只說：「對不起，我必須進去。有人會死。」

賈曼科接著小心翼翼尾隨槍手，避免暴露行蹤。他說：「我聽見他朝門開了兩槍，接著聽見孩子們哀求饒命，然後又傳來槍聲。我開始匍匐前進，爬得愈來愈快，心想這可能是我這輩子做的最後一件事。」

他從一扇破碎的窗戶爬進校舍，一路跪行至特殊教育教室，看見一名老師正與槍手搏鬥，便猛地推開門開槍。賈曼科說：「槍手當時正慌忙伸手拿槍。我看著他，又朝他開了兩槍，確保他無法動彈，因為我怕他再朝其他人開槍。」

俄勒岡州州長柯特克（Tina Kotek）讚揚賈曼科「英勇介入，阻止更多人喪命」。警方與第一線救援人員抵達後，賈曼科回到卡車卸除槍枝彈藥，先打電話給妻子，再打給母親。他回憶，母親安慰他：「好，寶貝，冷靜下來。你做了對的事。你是英雄。你救了人命。」他卻回答：「我沒能救下所有人。我沒能把他們全部救出來。」

案發一周後，賈曼科每晚睡前仍會反覆回想當天的情景，思考自己是否能更早阻止槍手。他說：「那些畫面不斷浮現，我看見一張張臉，聽見說話聲、尖叫聲。當時槍聲不斷，孩子們正在失去生命，我只能在轉瞬之間做出決定。」

談到失去孩子的家庭，賈曼科情緒激動地說：「我想為沒能救下他們的孩子道歉。能因為救了別人的孩子而獲得感謝，當然令人欣慰，但有些孩子我沒能救下。」

槍擊案發生後，賈曼科一度不願受到關注，只發表簡短聲明，感謝第一線救援人員及社區，如今則決定公開自己的經歷。他說：「我一直想改變世界，卻總覺得自己很渺小。我只是俄勒岡州本德市的一名木匠，除了親友，根本沒有人知道我是誰。如果我有機會發聲，卻不利用這個機會改變世界、讓世界變得更美好，我絕不會甘心。」他也希望協助當地學校募款，改善校園安全措施。