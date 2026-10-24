憂2候選人同名引混淆 美司法部阻阿拉斯加選舉認證

美國司法部昨天提起訴訟，要求預先阻止阿拉斯加州在現任共和黨參議員以些微差距敗選時認證參議員選舉結果，表示由於選票上有兩名共和黨人名字雷同，可能讓選民感到混淆。

路透社報導，這起訴訟顯示，川普政府有意在將決定美國國會控制權的11月3日期中選舉中，對選舉結果提出挑戰。

川普政府對選舉監督採取日益激進的做法，施壓各州提供選民登記資料，並主張需要採取更嚴苛的措施，以確保公眾對投票的信心。然而，包括民主黨人與部分共和黨選務官員等批評者認為，這些舉措是聯邦權力越權。

聯邦參議院的控制權可能取決於阿拉斯加州，現任共和黨聯邦參議員蘇利文（Dan S. Sullivan）正與民主黨對手佩爾托拉（Mary Peltola）競選，選情膠著。

司法部在安克拉治（Anchorage）聯邦法院提出的訴訟，對這場選戰的第3名候選人、另一名名為小蘇利文（Dan J. Sullivan Jr）的共和黨人提出質疑，聲稱他參選是「意圖誤導蘇利文參議員的支持者，將他們的票投給他」。

這起訴訟要求聯邦法官阻止認證「可能因選民困惑而受影響」的選舉結果，以便「展開調查，以確定投給小蘇利文的票，是否原本要投給蘇利文參議員」。

川普今天告訴記者，他支持這起訴訟，並表示：「是我說要這麼做的。」

司法部發言人發表聲明指出，司法部正在採取「必要措施，確保這種輕率無稽的參選不會損害阿拉斯加州選舉的公正性或選民意願」。

全美各地的選務官員告訴路透社，他們正在為聯邦政府可能干預11月大選的情況做準備，包括法律挑戰以及可能干擾選舉結果認證的投票爭議。

川普長期以來一直挑戰選舉結果，並鼓勵支持者對他認為不利的結果提出質疑。

選舉法專家表示，司法部這起訴訟沒有法律依據，要求的救濟措施也不符合聯邦法律規定。

聖母大學（University of Notre Dame）法學教授穆勒（Derek Muller）在部落格文章中寫道：「簡而言之，跟過去幾年許多部門的信函一樣，其目的是為了贏得新聞稿關注，而非在訴訟中勝出。」他補充說：「這是我看過最糟的法律論點之一。」

為選務官員提出建議的無黨派組織「選舉創新與研究中心」（Center for Election Innovation and Research）的貝克（David Becker）表示，川普政府「絕對沒有權力指示阿拉斯加州應在何時或如何認證參議院選舉結果」。他補充表示：「這個問題早已由阿拉斯加州法院完整審理過。」

根據競選網站，未曾當選公職的小蘇利文，曾任美國林務署職員與小學教師，他在5月29日登記參選，尋求將蘇利文參議員拉下台，並主張「阿拉斯加優先」，競選網站更打出「丹恩．蘇利文挑戰丹恩．蘇利文，爭奪聯邦參議員席次」（Dan SullivanChallenges Dan Sullivan for US Senate Seat）的口號。

小蘇利文接受美國媒體訪問時，否認他的目的是要製造混淆，或瓜分蘇利文參議員的選票。