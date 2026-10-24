美國施壓古巴 川普談軍事干預盧比歐籲民合作

美國總統川普今天在佛州造勢集會再提軍事干預的構想，表示伊朗戰事解決後將處理古巴問題。美國國務卿盧比歐今天也呼籲古巴人民與美國情報機關「低調」合作。

綜合路透社和法新社報導，美伊戰事牽動油價，油價飆漲使得川普所屬共和黨在11月3日期中選舉前陷入守勢，川普試圖因應情勢。川普在佛羅里達州邁爾斯堡（Fort Myers）90分鐘演說中再度表示，美國可能對伊朗採取進一步軍事行動。

川普著眼於佛州年長選民，表示他計劃投入2億5000萬美元在全美長照機構增聘至少5000名護理人員。佛州的古巴裔美國人是具影響力的選民群體，川普在2024年大選中贏得佛州68%的古巴裔選票。

儘管伊朗戰事尚未看到盡頭，川普談及古巴時語氣強硬，延續今年初推翻委內瑞拉領導人後對古巴共產政權施壓的模式。

川普表示，美國海軍軍艦從伊朗返國途中將在古巴停靠。

他說：「我們會讓其中一艘停在距離古巴海岸約50碼處。他們會舉起雙手，然後我們會派盧比歐（Marco Rubio）去完成此事。」

曾任佛州聯邦參議員的盧比歐一直在為川普處理多數與古巴相關的政策。

盧比歐今天在社群平台X發文說：「對於尋求在古巴帶來正面改變的人來說，現在就是時候。」

他呼籲對古巴政府感到失望的人與美國情報機關「低調」合作。他寫道：「承諾跳票、貪腐以及只有少數人享有特權生活的情況令人失望，請把握這個機會，透過與中央情報局（CIA）低調合作創造你們期望的改變。」

川普和美國其他高階官員多月來公開暗示可能對古巴軍事干預或接管，同時擴大對古巴的經濟、政治及法律壓力。川普9月在聯合國大會演說中稱古巴是「失敗國家」，並表示「自由將降臨古巴」，促使古巴代表團退席抗議。