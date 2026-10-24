美公布最新幽浮檔案！神秘黑色三角飛行器 完全無聲爬升後高速飛離

美國國防部23日公布第7批幽浮（UFO）相關檔案，共28份PDF文件。其中揭露，美國西部聯邦探員今年曾目擊一架大型三角形飛行器，先在空中懸停，再突然高速飛離，全程沒有發出任何聲音，也未見廢氣排放。

CBS新聞報導，這起目擊事件發生在6月，地點位於美國西部一處位置未公開的「國家安全設施」附近。相關細節記載於兩份文件，一份是五角大廈「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office，AARO）的備忘錄，記錄調查人員對探員的事後訪談；另一份是探員提交給聯邦調查局（FBI）的簽名聲明。

探員表示，他們接獲附近第3名探員提醒後，立即調整位置觀察，隨後在西方數英里外的山脊線上方發現飛行器，當時天空仍有日落後的餘光。

FBI文件附有現場及飛行器的示意圖。探員在聲明中表示：「我們開始觀察西方地平線，幾乎立刻就看見一個相當大的深黑色三角形物體，表面不反光，外形很像三角翼無人機。我們估計，這個物體的翼展約2.7至4.6公尺，前後長度約1.8至2.7公尺，厚度約0.3至0.6公尺。」

AARO報告指出：「這架不明飛行器在山脊線正上方緩慢、平穩地垂直上升約61至91公尺，全程保持固定姿態，沒有傾斜、搖擺或晃動。霧面黑色外表不反光，整體輪廓沒有明顯特徵。」

調查人員指出，飛行器上升時「完全沒有發出任何聲音」。探員也告訴FBI，透過紅外線瞄準鏡觀察，飛行器「看起來比周圍環境溫度更高，整個機體的熱特徵完全一致，也看不到任何廢氣排放」。

根據AARO的事後訪談紀錄，飛行器升空後突然停止移動，在空中懸停約20秒，隨後以「可與軍用戰鬥機相比」的速度飛離。探員短短幾秒內就失去它的蹤影。備忘錄指出：「高速飛行期間依然完全無聲，也沒有觀察到撞擊痕跡、煙霧、灰塵或任何物理擾動。隔天早上，調查人員勘查峽谷排水區，未發現殘骸、地面受損痕跡或植被受損。」

五角大廈表示，AARO認為這起事件「值得進一步調查，因為據報告所述，這個現象的外形特徵與運動方式，和美國西部其他通報事件高度吻合」。