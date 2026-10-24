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中國資助在美孔子學院 美戰爭部認定威脅國安
美國戰爭部部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，戰爭部已將設於大學校園內、由中國資助的文化中心「孔子學院」認定為威脅美國國家安全的機構。
路透社報導，華府長期以來指控孔子學院（Confucius Institutes）是中國的宣傳工具，並已採取措施加以打擊。
赫格塞斯在社群媒體發布的影片中指稱，孔子學院以偽裝的形式在美國大學中運作，五角大廈已將其列入威脅美國國家安全的機構名單中。
赫格塞斯表示：「結果發現，有30所大學出現80個新的宣傳組織，這些組織使用不同名稱、不同章程，但使命卻如出一轍：竊取智慧財產，並滲透美國學生的思想。」
他表示，戰爭部在過去兩個月來已「系統性地瓦解這每一個組織」。
中國駐華盛頓大使館未回覆置評請求。
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