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張婉瑩監視賴清德長子一家 23日出庭不認罪

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美籍華裔女房仲張婉瑩（左）涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，23日在洛杉磯聯邦法院出庭時表示不認罪。資料照片。美聯社
美籍華裔女房仲張婉瑩（左）涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，23日在洛杉磯聯邦法院出庭時表示不認罪。資料照片。美聯社

美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，被控共謀及擔任中國政府未登記代理人等罪名。她23日在洛杉磯聯邦法院出庭時，對相關指控表示不認罪。

CBS新聞及NBC新聞報導，張婉瑩身穿白色連身囚服、戴著鐐銬出庭。她被控2025年9月在西雅圖郊區監視賴廷與，隨著她表示不認罪，全案將進入審判程序，司法部屆時必須提出證據，支持檢方指控她與中國情報官員共謀執行間諜任務的說法。張婉瑩若被判有罪，最高可能面臨15年監禁。

張婉瑩與丈夫丁艾德（Edric Ding，譯音）同在加州爾灣（Irvine）一家房地產公司擔任房仲。丁艾德曾出席先前的聽證會，但未出席23日的聽證會。

檢察官先前在法庭文件中聲稱，張婉瑩與一名男子有婚外情，該男子去年曾陪同她前往華盛頓州執行涉嫌監視任務。CBS新聞確認，這名男子是建築業企業家苗發泰（Fatai Miao，譯音），最近持單程機票從南加州前往中國。苗發泰的兒子告訴CBS新聞，他不相信父親為中國政府工作，而苗發泰也未受到任何刑事指控。

法官將審前聽證會訂於11月12日，審判預定11月30日在加州聖塔安娜（Santa Ana）的聯邦法院展開，預計持續4天。檢察官與張婉瑩的律師哈博（Craig Harbaugh）均拒絕評論。

張婉瑩 賴清德 間諜 洛杉磯 西雅圖 華裔 情報 中國

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