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搶救共和黨期中選情！川普豁免部分加拿大產品50%關稅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國與加拿大國旗在加拿大卑詩省素里市與美國華盛頓州布萊恩市交界的和平拱門迎風飄揚，現場舉行911紀念儀式。美聯社
美國與加拿大國旗在加拿大卑詩省素里市與美國華盛頓州布萊恩市交界的和平拱門迎風飄揚，現場舉行911紀念儀式。美聯社

美國川普政府23日決定豁免部分加拿大產品的50%關稅，試圖協助緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）及其他共和黨人在即將到來的期中選舉中勝選。NBC新聞認為，此舉形同間接承認，川普的招牌貿易政策可能正傷害共和黨候選人的選情。

華爾街日報報導，根據白宮網站公布的文件，部分農業用途產品將取消關稅，包括特定機械、冷凍設備、包裝材料及膠合板。地毯、特定閥門和廢棄物產品等其他加拿大商品，則將課徵50%關稅。新措施將於10月30日生效。

華爾街日報率先披露這項措施後，柯林斯發表聲明，讚揚川普政府的決定。她表示：「我一直要求減免這些重要產品的關稅，並強調額外成本對緬因州企業和家庭造成的負擔。我將繼續直接與政府官員合作，爭取進一步減免關稅，並推動與加拿大達成更廣泛的貿易協議。加拿大是我們的鄰國、盟友，也是我們最大的貿易夥伴。」

NBC新聞報導，柯林斯在宣布關稅豁免消息時並未提及川普，只提到美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克等政府高層官員；白宮公告則未提及柯林斯。柯林斯過去偶爾與川普發生爭執。商務部及美國貿易代表署均未立即回應詢問。

華爾街日報指出，柯林斯在關稅問題上與川普立場不同，目前正尋求在高度依賴加拿大貿易的緬因州連任。民主黨籍挑戰者傑克森（Troy Jackson）將川普對加拿大發動的貿易戰列為競選核心議題，兩人在選前最後一周的民調支持率不相上下。

川普8月底在美加兩國最後一刻的談判破裂後，對價值約200億美元的加拿大商品課徵50%關稅，約占加拿大對美出口的5%。加拿大隨後以關稅報復，川普則禁止進口部分加拿大產品。

此次已是川普政府第二度調整對加拿大課徵的50%關稅。9月，川普政府取消道路用鹽、水泥等產品的關稅，柯林斯在競選活動中將此歸功於自己的努力，卻仍遭傑克森批評。傑克森本月在與柯林斯的辯論中表示，緬因州居民「不能拿道路用鹽當飯吃」。

川普 共和黨 加拿大 關稅

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