搶救共和黨期中選情！川普豁免部分加拿大產品50%關稅

美國川普政府23日決定豁免部分加拿大產品的50%關稅，試圖協助緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）及其他共和黨人在即將到來的期中選舉中勝選。NBC新聞認為，此舉形同間接承認，川普的招牌貿易政策可能正傷害共和黨候選人的選情。

華爾街日報報導，根據白宮網站公布的文件，部分農業用途產品將取消關稅，包括特定機械、冷凍設備、包裝材料及膠合板。地毯、特定閥門和廢棄物產品等其他加拿大商品，則將課徵50%關稅。新措施將於10月30日生效。

華爾街日報率先披露這項措施後，柯林斯發表聲明，讚揚川普政府的決定。她表示：「我一直要求減免這些重要產品的關稅，並強調額外成本對緬因州企業和家庭造成的負擔。我將繼續直接與政府官員合作，爭取進一步減免關稅，並推動與加拿大達成更廣泛的貿易協議。加拿大是我們的鄰國、盟友，也是我們最大的貿易夥伴。」

NBC新聞報導，柯林斯在宣布關稅豁免消息時並未提及川普，只提到美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克等政府高層官員；白宮公告則未提及柯林斯。柯林斯過去偶爾與川普發生爭執。商務部及美國貿易代表署均未立即回應詢問。

華爾街日報指出，柯林斯在關稅問題上與川普立場不同，目前正尋求在高度依賴加拿大貿易的緬因州連任。民主黨籍挑戰者傑克森（Troy Jackson）將川普對加拿大發動的貿易戰列為競選核心議題，兩人在選前最後一周的民調支持率不相上下。

川普8月底在美加兩國最後一刻的談判破裂後，對價值約200億美元的加拿大商品課徵50%關稅，約占加拿大對美出口的5%。加拿大隨後以關稅報復，川普則禁止進口部分加拿大產品。

此次已是川普政府第二度調整對加拿大課徵的50%關稅。9月，川普政府取消道路用鹽、水泥等產品的關稅，柯林斯在競選活動中將此歸功於自己的努力，卻仍遭傑克森批評。傑克森本月在與柯林斯的辯論中表示，緬因州居民「不能拿道路用鹽當飯吃」。