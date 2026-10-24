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美知名選舉民調坦承造假 辯稱「立意良善的實驗」

聯合報／ 記者胡玉立、顏伶如／綜合報導
民調機構承認造假，期中選舉的選情已受到干擾。圖為選民在喬治亞州亞特蘭大提前投票。歐新社
民調機構承認造假，期中選舉的選情已受到干擾。圖為選民在喬治亞州亞特蘭大提前投票。歐新社

美國新聞網站Politico廿二日報導，曾影響且形塑美國期中選舉輿論走向的美國新興民調機構「威奇伍德民調」廿日深夜承認，其民調數據均屬偽造。鑒於相關數據曾獲紐約時報等多家權威的民調匯總平台採納，因此對部分候選人的選情產生實際影響而引發軒然大波。

Politico坦言，其民調匯總專欄「晨間評分」兩度引用威奇伍德民調的數據。目前有關威奇伍德民調的公開資訊寥寥無幾，尚不清楚其造假民調是否為了在初選時扶植民主黨籍的進步派候選人、是否被用來操縱博彩市場，或候選人競選團隊的幹部是否藉由這些不實數據決定經費支出。

威奇伍德民調日前公布密西西比州民調結果，聲稱正角逐連任的共和黨籍聯邦參議員海德史密斯支持率領先四個百分點，引起民調追蹤機構FiftyPlusOne人員質疑，遂向威奇伍德民調索取原始數據。

FiftyPlusOne十九日要求威奇伍德民調說明，為何其民調數據出現異常，威奇伍德民調眼看紙包不住火，翌日就在社媒Ｘ發文坦承造假，但辯稱只是在進行一場「立意良善的實驗」。

民調 Politico 紐約時報

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