紐約觀光馬車 後年退場

紐約市議會22日考量動物權益，表決通過將禁止市內與中央公園的觀光馬車，訂於2028年6月1日起生效，終結了這項可追溯到19世紀的傳統。

這個第943-A號法案適用全市，相關執照將於2028年5月31日到期。電影拍攝、婚禮及遊行等臨時活動，仍可申請特別許可。法案部分過渡條款於成法後立即生效，禁營規定則於2028年實施。

禁令爭論延燒多年，今年6月，一名18歲遊客在中央公園馬車失控事故中死亡，促成立法加速。以他命名的「羅曼奇法案」22日交付表決，家屬也到場見證。紐約市議會以40票贊成、7票反對通過。

法案要求馬匹獲人道安置，不得售予屠宰用途或轉往其他觀光馬車業者。市府須於2027年4月1日前提出轉型計畫，涵蓋車主、車夫及馬廄員工，提供就業轉介、職涯諮詢等協助；對業者生意、執照及設備損失，僅要求考慮補償方案，未保證賠付。

中央公園自19世紀開園初期便設有馬車道，供民眾乘車遊園，專門面向遊客的收費馬車服務則於1863年開始，逐漸成為紐約觀光招牌。法案通過後，移民車夫的生計成為爭議焦點。馬車業者與車夫也在議場內抗議，質疑市府終結整個產業，卻未保證替代工作及補償。

紐約市長曼達尼近日表示，市府正研究轉職培訓、牌照補償，以及將馬匹安置於收容機構或農場，但資金來源尚未確定。