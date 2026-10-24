川普提振觀光成效不彰 世足賽吸引觀光客計畫不如預期

英國金融時報（FT）報導，美國總統川普政府想藉主辦世足賽提振美國觀光、吸引數百萬名觀光客赴美的計畫，成效不如預期，今年世足賽落幕後，訪美旅客人數持續下滑。

美國國家旅遊辦公室（NTTO）最新數據顯示，今年截至9月底，美國海外旅客人數（不含墨西哥和加拿大旅客），較去年同期下滑5.7%，年減幅也大於2025年的2.5%。其中，美國最大海外旅客來源市場西歐，訪美人數銳減8.7%，為各地區之最。

世界旅遊觀光協會（WTTC）估計，美國去年國際旅客消費額較2024年減少約84億美元。去年也是2020年新冠疫情以來首次出現年度衰退。

顧問公司「旅遊經濟學」（Tourism Economics）總裁賽克斯表示，「美國旅遊市場在世足賽後進一步惡化」，「我們正白白流失大量商機」。

川普在3月任命為美國觀光大使的右翼網紅亞當斯（Nick Adams）表示，那些抵制前往美國旅遊的呼聲，正在「傷害小企業」，並稱，從世足賽返國的旅客，將有助提振赴美觀光，因為他們能證明「赴美可能遭拘留、手機可能被沒收」等負面觀感「是無稽之談」。

但有旅客表示，川普第二任期內，美國邊境查驗已變得更嚴格。海關暨邊境保護局（CBP）數據顯示，截至6月底的九個月內，電子裝置遭搜查的次數年增33%。部分旅遊業高層也說，川普政府擴大移民執法，並廣泛收緊國際簽證限制，是赴美旅遊需求降溫的主因。

另一些旅客則因成本因素打消赴美念頭。南美航空公司Abra執行長紐豪瑟（Adrian Neuhauser）表示，匯率變動正促使旅客從費用較高的美國轉往歐洲。今年以來，美元兌由六種主要貨幣組成的一籃子貨幣，已升值3.4%。

川普上月與多家旅遊業高層會面，討論如何達成在2030年前、將每年國際旅客訪美人數提高至1億人次的目標。該目標不僅遠高於2018年創下的7,970萬人次紀錄，也比去年的6,830萬人次高出逾45%。