紐約市議會通過禁令 中央公園觀光馬車2028年走入歷史

紐約市議會今天投票通過禁止馬車在中央公園載客，宣告這項多年來爭議不斷的觀光活動即將走入歷史。

法新社報導，這項法案仍須由紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）簽署方能正式生效。他先前曾表態支持禁止馬車，但也對如何保障業界勞工權益表達疑慮。

如果市長簽署法案，這項禁令將於2028年6月生效。

紐約市議會議長梅寧（Julie Menin）在表決前向記者表示，預留這段緩衝期是為了幫助約150名現職的馬車車夫尋找新工作。

代表這些勞工的運輸勞工工會（Transport WorkersUnion）誓言將採取法律行動。

這項幾乎與中央公園同樣悠久的文化傳統，其存廢命運在立法機關引發的拉鋸戰，至今已持續將近20年。

批評者指出，馬匹倒地猝死與危險脫逃的事故屢見不鮮，顯示動物正飽受苦難；擁護者則強調馬車觀光創造就業機會，並捍延續這項歷史文化遺產。

梅寧表示，法案也納入一項條款，將探討是否向持有馬車營業執照者提供補償。

法案明定，近200匹馬的所有人不得將馬匹出售供屠宰，或轉售給其他馬車業者使用。

在中央公園乘坐馬車的體驗過去曾多次登上螢幕，包括勞勃瑞福（Robert Redford）與珍芳達（JaneFonda）在「裸足佳偶」（Barefoot in the Park）中的浪漫身影，抑或「慾望城市」（Sex and the City）裡的精彩橋段。這項行程目前45分鐘收費150美元（新台幣4900元）起，客製化的求婚體驗更索價數百美元。

然而，經過多年爭論，今年夏季的幾起事件成為壓垮曼哈頓觀光馬車的最後一根稻草。

今年6月，一匹脫韁狂奔的馬匹造成一名18歲印度籍遊客死亡。此前，馬車也曾發生一連串事故，包括數匹馬死亡。

管理美國遊客最多的城市公園、每年接待4200萬人次的中央公園保護協會（Central Park Conservancy），也表態支持禁令，指出這已成為「公共衛生與安全問題」。