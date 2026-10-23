快訊

薔琵暴風圈已籠罩全台！無法排除登陸可能性 粉專示警3地區提高警覺

工業二氧化碳假冒食品級...好市多、IKEA中鏢 醫示警：含2物恐傷身

火燒車救出貓失去意識！暖警跪地「戴氧氣罩急救」 畫面曝光全網讚爆

聽新聞
0:00 / 0:00

打造狗狗版「美國隊長」 Warhound募資2億美元培育基因強化軍犬

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
創辦人藍姆形容Warhound是「狗狗版的美國隊長計畫」。 Warhound官網
創辦人藍姆形容Warhound是「狗狗版的美國隊長計畫」。 Warhound官網

美國德州新創公司Warhound募得2億美元，計劃透過複製和基因編輯，在美國培育軍犬，並配備先進科技，為美軍增添戰場優勢。投資人包括紅杉資本，以及「女股神」伍德旗下的方舟投資（ARK Invest）。

Warhound由國防科技業者安杜里爾（Anduril）共同創辦人拉奇（Palmer Luckey）和軟體創業家藍姆（Ben Lamm）共同構思。Warhound說，將在美國培育「經基因強化的工作犬」，並配備先進科技，使牠們具備「戰場情境感知能力」。

英國金融時報引述知情人士報導，這輪募資完成後，Warhound估值為12億美元。

藍姆和拉奇在18個月前構思這項計畫。他形容，這是「狗狗版的美國隊長計畫，也能解決影響這些犬隻福利的實際問題」。

這家構想大膽的新創公司，吸引矽谷和其他地區多家知名投資機構，包括紅杉資本、Lux Capital、富蘭克林坦伯頓，以及In-Q-Tel。In-Q-Tel由美國中央情報局（CIA）創立，投資技術可直接用於情報和國安工作的早期科技公司。

藍姆創辦的Colossal Biosciences從事物種保育、動物複製和「滅絕物種復育」。該公司說，所謂「滅絕物種復育」，就是運用先進基因編輯技術，重建已滅絕大型動物的DNA，並聲稱正設法「讓長毛象復活」。

Warhound將運用Colossal的技術，複製和基因編輯工作犬。藍姆說，這不僅能提升工作能力，對動物也更人道。目前很多工作犬無法通過訓練。

將出任Warhound董事的藍姆說：「我們的想法是，挑出最優秀的犬隻，將牠們的生物檢體存入資料庫，再加以複製……除了複製，能不能透過基因編輯，延長壽命、提升工作能力？這對犬隻，以及和牠們一起工作的消防員、警察或軍人，都更有益。」

安杜里爾是美國最受矚目的國防科技新創公司，生產自主無人機、潛航器和其他軍用載具，將為犬隻開發防護裝甲和「模控技術」（cybernetics），提升牠們的工作能力。

拉奇說：「人類最好的朋友，值得擁有人類最好的科技。」他不會持有Warhound股權，也不參與日常經營。

Warhound將由史匹克（David Spirk）掌舵。他曾服役於美國陸戰隊，擔任國防 部首任資料長，以及Palantir Technologies資深顧問。

該公司希望建立美國本土的工作犬供應體系。目前美國使用的工作犬，多數來自歐洲繁殖業者。

史匹克說：「領導Warhound、強化美國工作犬的能力，讓我有機會運用自身經驗，投入我深切關心的使命：保護人，也幫助那些為人效力的動物。」

狗狗 募資 美國隊長 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國對中經濟戰再升級？華郵：五角大廈擬建新間諜網 派特工扮商人

投資人嫌貴、不再搶進 OpenAI新一輪募資估值下修至1.25兆美元

馬斯克通訊媒體雙布局 SpaceX洽租8萬基地台、傳10億美元入股Skydance

美建立新間諜網 華郵：特工扮商人赴陸

相關新聞

打造狗狗版「美國隊長」 Warhound募資2億美元培育基因強化軍犬

美國德州新創公司Warhound募得2億美元，計劃透過複製和基因編輯，在美國培育軍犬，並配備先進科技，為美軍增添戰場優勢。投資人包括紅杉資本，以及「女股神」伍德旗下的方舟投資（ARK Invest）。

接班人只撐5天就離職！白宮前發言人李維特直指不適任 還幫川普找新人

美國白宮前發言人李維特（Karoline Leavitt）22日坦言，她的接班人札卡里亞（Katie Zacharia）並不適合這份工作，並表示已主動提出協助總統川普挑選下一任白宮發言人。

赫塞斯看中！幕僚搬運艾森豪二戰地球儀出包 失手摔破珍貴文物

華盛頓郵報22日獨家報導，知情人士透露，五角大廈收藏2座據稱曾由美國前總統暨五星上將艾森豪在第二次世界大戰期間使用的落地式地球儀，但國防部長赫塞斯的幕僚自行搬運時，導致其中一座嚴重受損，留下看似約10公分寬的裂口。

紐時報導台灣颱風政治學 選舉年放颱風假可能性增加31%

台灣位於亞熱帶，每年夏季到秋季都會數度遭颱風侵襲。每逢颱風來襲，各縣市首長就得決定是否宣布放「颱風假」、停止上班上課。紐約時報22日報導，颱風不僅會造成淹水等災害，還可能決定一名市長能否成功連任。

影／川普連大西洋都想改名！致電谷歌執行長遭拒理由曝光

美國總統川普21日在南卡羅萊納州一場造勢集會上表示，他曾致電谷歌執行長皮伽（Sundar Pichai），詢問能否「處理」他以自己或美國的名字重新命名大西洋的提議，但遭到拒絕。

川普批詹姆斯國歌期間行為不敬 掀美國體壇愛國爭議

美國總統川普今天公開點名批評美國職籃NBA超級球星詹姆斯（LeBron James），指他在播放美國國歌期間的舉動不尊敬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。