接班人只撐5天就離職！白宮前發言人李維特直指不適任 還幫川普找新人

美國白宮前發言人李維特（Karoline Leavitt）22日坦言，她的接班人札卡里亞（Katie Zacharia）並不適合這份工作，並表示已主動提出協助總統川普挑選下一任白宮發言人。

福斯數位新聞與國會山莊報報導，札卡里亞上任僅5天便離職，離職前因首次記者會表現不穩而受到嚴格檢視，法律專業背景也遭質疑。李維特接受福斯數位新聞獨家訪問時表示：「白宮發言人是一份艱難的工作。我知道，因為我做過。」

她接著說：「許多人認為，這是政壇最艱難的工作之一，需要充分準備。有時候，直到一個人真正上場，才知道他的表現如何。正如總統所說，我們祝福札卡里亞一切順利。這份工作顯然不適合她。」

李維特透露，川普仍在物色新任白宮發言人。被問及向川普提供了哪些建議時，她說：「我不會透露私下向總統提出的建議，但我確實會和他討論這份工作的內容，而他非常了解。沒有人比川普更了解新聞媒體。他知道自己需要一個強硬、聰明、熟悉他的政策、忠誠，而且敢於站出來迎戰的人。」

不過，札卡里亞的支持者不滿李維特這番直白的評價。一名了解札卡里亞想法的消息人士告訴紐約郵報：「前白宮發言人持續猛烈抨擊川普總統親自挑選的接班人，這並不公平。」

該人士接著說：「札卡里亞一直拒絕接受任何媒體專訪，不論媒體立場友善或敵對，也拒絕人物專訪，希望報導聚焦川普總統的辛勤工作。她不會四處受訪宣傳自己，因為這對總統沒有好處。即使面對前所未有的攻擊，她仍對總統保持毫不動搖的忠誠。」