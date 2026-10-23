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紐時報導台灣颱風政治學 選舉年放颱風假可能性增加31%

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紐時報導台灣颱風政治學 選舉年放颱風假可能性增加31%

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
颱風薔琵22日逼近台灣，台北市民撐傘走在雨中。路透
颱風薔琵22日逼近台灣，台北市民撐傘走在雨中。路透

台灣位於亞熱帶，每年夏季到秋季都會數度遭颱風侵襲。每逢颱風來襲，各縣市首長就得決定是否宣布放「颱風假」、停止上班上課。紐約時報22日報導，颱風不僅會造成淹水等災害，還可能決定一名市長能否成功連任。

強颱薔琵（Champi）襲向台灣，一度達到超級颱風等級，也是2026年最強的風暴，預計將經過台灣東北部，帶來豪雨及時速約227公里的最大陣風。台北市長蔣萬安22日宣布23日放颱風假，並呼籲民眾注意安全。考量到天氣預報，這項決定並不令人意外。不過，國民黨籍的蔣萬安也將在11月底爭取連任，面臨民進黨立委沈伯洋挑戰，而颱風假向來深受民眾歡迎。

台灣本島幾乎所有縣市也宣布停止上班上課。民眾通常會待在家裡度過颱風假，但如果風雨不如預期嚴重，許多人就會出門購物、看電影或唱卡拉OK。由於台灣經常遭颱風侵襲，是否宣布放假也成為選民重視的議題。

研究颱風假與選舉關係的內華達大學副教授王宏恩指出，縣市首長在選舉年宣布停止上班上課的可能性會增加31%。他表示，其他政策可能需要數個月甚至數年才能評估成效，但放颱風假的決定是否正確，通常一兩天內就能見分曉。例如，若宣布放假後颱風確實帶來嚴重風雨，就代表官員做對了決定。由於是否放假完全由市長辦公室決定，市長也必須負起全部責任。

王宏恩說：「民眾很容易藉此評估現任首長做得好不好。」談到連任選舉，他表示：「民眾會記得市長做出的決定是對還是錯。」

許多23日上班時段從台北出發的高鐵列車車票，22日已全部或幾乎售罄。超市也增加飲用水、生鮮蔬果及泡麵的備貨量，泡麵更是颱風期間常見的必備食品。民眾紛紛在蔣萬安的臉書頁面留言要求放假，也在社群媒體上討論如何利用包括25日光復節、26日補假的4天連假追劇、睡覺。

儘管颱風假深受歡迎，但沒有必要卻宣布放假，也可能成為候選人的政治包袱。工商團體通常反對放颱風假，因為企業大多仍須支付員工當天薪資，增加營運成本。如果台北市宣布停止上班上課，台灣股市當天也會休市。

例如，颱風巴威（Bavi）7月逼近台灣時，蔣萬安宣布周五放假，讓民眾準備迎接周末來襲的颱風。評論人士和政治對手指責他為了討好選民，竟創造出「颱風準備假」的概念。

然而，未及時宣布放假，後果可能更加嚴重。今年6月，颱風米克拉（Mikra）經過台灣中部時，台灣最大半導體企業所在地的新竹縣市，兩地首長就因未宣布放颱風假而遭到批評。隔天颱風來襲，新竹縣長楊文科公開道歉，並宣布停止上班上課。這場颱風造成2人死亡。

賴清德總統也曾因颱風決策受到讚揚與嘲諷。2012年颱風天秤（Tembin）逼近台南時，時任台南市長的賴清德決定照常上班上課，後來颱風威力不如預期，他因此贏得「賴神」的綽號。但2013年另一場颱風來襲時，他再次頂住宣布放假的壓力，颱風卻造成台南市嚴重淹水，賴清德隨後公開道歉。

颱風假 紐時 台灣 蔣萬安 政治

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