川普批詹姆斯國歌期間行為不敬 掀美國體壇愛國爭議

美國總統川普今天公開點名批評美國職籃NBA超級球星詹姆斯（LeBron James），指他在播放美國國歌期間的舉動不尊敬國家，甚至要求他向為國家犧牲的戰士與英雄道歉。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布一段影片，畫面中，這位籃球傳奇人物與費城76人隊友列隊站在一起，並做出疑似熱身的動作。

川普發文指出：「在聆聽我們的國歌時，勒布朗．詹姆斯竟然不尊重我們的國家！我從一開始就說過，他根本不行，簡直是徹頭徹尾的恥辱。」

他接著說：「勒布朗．詹姆斯應該向所有為美國國旗、以及我們國家所代表的一切而犧牲的偉大戰士與英雄道歉！」

川普發布的影片中帶有一段字幕，內容寫著，「勒布朗在賽前練習高爾夫球揮桿。」影片中可以看到詹姆斯做出左右揮動的動作，以及類似投籃的動作。

目前尚不清楚這段影片是何時拍攝的。

現年41歲的詹姆斯在NBA已進入第24個賽季，刷新自己保持的聯盟紀錄，76人是他效力的第4支球隊。截至目前，詹姆斯及76人都未對此作出回應。

川普過去曾多次批評運動員，尤其是非裔美國運動員在賽前播放美國國歌時的行為。

在川普第一個總統任期內，他曾特別點名批評職業美足NFL球星卡珀尼克（Colin Kaepernick）。當時，卡珀尼克為了抗議種族不公與警察暴力，在播放美國國歌時選擇單膝跪地。