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含華為人臉偵測晶片 美首度依新規封殺2款裝置

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天宣布，禁止2款內含中國華為旗下海思半導體製造的監控晶片裝置進入美國市場，這是FCC首度依新法規行使這項權力。

路透社報導，美國聯邦傳播委員會表示，遭禁的是一款行車記錄器和一款無線影像發射器，兩者都使用海思晶片。FCC指出，海思號稱這款晶片「專為監控市場設計」，並內建「人臉偵測演算法」。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，這些影像裝置內部的監控晶片，是由名列國安黑名單的企業所製造，「對國家和人民構成明顯且無法接受的風險」。

華為未立即回應置評請求，路透社也無法立即聯繫上海思。

FCC今年7月表決通過，禁止在美國銷售內含國安黑名單中國企業所產關鍵硬體的裝置。川普政府已對中國科技設備展開全面打壓。

華為 晶片 人臉

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