川普告BBC誹謗求償百億美元 法官限期12月11日前宣誓作證

美國一名法官今天下令，總統川普必須在12月11日前，就他控告英國廣播公司（BBC）誹謗、求償100億美元（約新台幣3260.6億元）的訴訟案宣誓作證。

法新社報導，邁阿密法官黎特（Enjolique Lett）做出這項命令，以回應BBC的申訴。BBC指川普（Donald Trump）拒絕庭外取證（Deposition），包括取消原本同意於10月16日進行的宣誓作證。

川普指控BBC在紀錄片「川普：第二次機會？」（Trump: A Second Chance?）中，以誤導性的剪輯手法，讓外界以為他在2020年總統大選落敗後，於隔年1月6日呼籲支持者前往美國國會大廈，是在煽動暴力。

當天群眾闖入國會，企圖阻止國會正式認證民主黨籍的拜登（Joe Biden）贏得總統大選。

BBC已就此事道歉，事件也導致多名高階主管辭職。不過，BBC否認相關報導對川普造成任何實質損害，並已聲請法院駁回此案。

川普於2025年12月對BBC提起訴訟，針對兩項指控，各求償至少50億美元。

BBC的律師杜賓（Charles Tobin）在法庭上表示，川普沒有正當理由不作證，並強調「任何原告都不能凌駕於法律之上」。

川普的律師團隊昨天在提交給法院的文件中主張，川普不是想迴避庭外取證，而是受到「國家重大事務」所限，無法配合。

律師表示，川普可以在明年1月11日至22日期間接受庭外取證。

BBC解釋，在美國法律中，庭外取證是指在法庭外、經宣誓後回答問題所作的陳述，過程會留下紀錄，供後續訴訟程序使用。