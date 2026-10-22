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洛克希德馬丁與五角大廈談妥 未來十年生產至少850架F-35

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
F-35閃電2型（Lightning II）戰機。路透社
F-35閃電2型（Lightning II）戰機。路透社

美國戰爭部與國防承包商洛克希德馬丁今天表示，雙方已達成一項初步的生產暨維護協議，預計未來10年提供至少850架F-35閃電2型（Lightning II）戰機。

路透社報導，五角大廈在聲明中表示，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）將自行資助至少70億美元（約新台幣2279億元），用於支持F-35計畫的相關措施。

根據協議，洛克希德馬丁的目標是將年產量維持在156架。該協議被視為預先安排的長期合約，並不構成正式訂單。

洛克希德馬丁表示：「若能在未來數月取得多年期的授權，F-35聯合計畫辦公室（F-35 Joint ProgramOffice）和洛克希德馬丁將透過正式的合約授予程序，敲定合約條款、定價及時程表。」

洛克希德馬丁補充說，這項協議還涵蓋F-35國際訂單、初期備品以及改裝套件。

美國戰爭部次長杜飛（Michael Duffey）表示：「我們徹底改變了穩定美國國防工業基礎的方式，有助達成快速且大規模的生產。（我方）與洛克希德馬丁達成的協議證明了這一點。透過結合經濟誘因與實際績效，我們正確保我們的戰士獲得打勝仗所需的致命能力。」

五角大廈 F-35

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