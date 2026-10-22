機師曾勸勿強行起飛…美國醫生帶3歲女兒自駕飛機 飛行3小時撞山雙亡

美國科羅拉多州日前發生1宗奪命墜機悲劇。1名43歲的急診醫生兼業餘空中特技表演者，帶3歲女兒搭乘其自駕的單引擎小型飛機升空，飛機在北科羅拉多及洛磯山脈上空盤旋長達3小時後，在埃爾多拉多泉（Eldorado Springs）附近的山區撞山墜毀，父女2人不幸罹難。空中交通管制（ATC）公開的錄音顯示，事發前曾有同行機師在無線電中發出強烈警告，斥其夜間強行起飛極度危險，惟未能阻止悲劇發生。事故確切原因現由美國國家運輸安全委員會（NTSB）及警方深入調查。

據外媒綜合報導，涉事飛機於10月4日（星期日）下午約6時30分，從朗蒙特（Longmont）的萬斯布蘭德機場（Vance Brand）起飛。直至晚上9時42分，美國空軍救援協調中心收到飛機失事的警報，並在埃爾多拉多泉（Eldorado Springs）一帶偵測到飛機的緊急信號。由於山區地勢崎嶇，地面搜索一度在晚上暫停。翌日早上約10時15分，1架醫療直升機與民間航空巡邏隊在埃爾多拉多峽谷州立公園以北發現殘骸，救援人員於中午到達現場，證實2人已經遇難。

警長辦公室發言人Vinnie Montez表示：「這是私人擁有的飛機，不是空軍飛機，事發地點非常崎嶇和偏遠。」飛行追蹤數據顯示，飛機失事前航線極為混亂，最後記錄高度約為7,375英尺，殘骸最終在海拔7,360英尺的山頭被發現。

事後公開的空中交通管制（ATC）無線通話錄音揭示，事發當晚的天氣及光線狀況並不適合盲飛。錄音中有其他機師在頻道中對涉事醫生表達強烈不滿，直言夜間無準備起飛極度危險，更嚴厲斥責其「無視安全的危險起飛」。然而飛機最終依然升空，隨即在空中出現異常的混亂航軌。

死者身份證實為43歲急診科醫生金里奇 （Aaron Gingrich），及其3歲女兒伊莎貝拉（Isabella）。金里奇為科羅拉多大學安舒茨醫學院（University of Colorado Anschutz Medical Campus）急診醫學系導師，同時是1名資深業餘空中特技表演者，曾隨瑞士特技飛行團體演出。瑞士一個特技飛行團體在社交平台悼念。

目前，已有親友為女童的母親威爾考克斯（Lauren Willcox）在眾籌平台GoFundMe發起眾籌，計劃為年僅3歲便離世的女兒建立紀念碑。關於飛機墜毀的確切原因，美國國家運輸安全委員會（NTSB）與當地警方仍在調查。

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文章授權轉載自《香港01》