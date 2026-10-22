馬斯克揚言反擊民主黨調查　民主黨控川普政府恐嚇選務官員

美國總統川普的億萬富豪盟友馬斯克今天警告民主黨人士，若他們在下月期中選舉取得國會控制權，並調查他在川普政府中的角色及相關爭議，他將採取行動反擊。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）在自家社群平台X發文，回應政治新聞網站Politico的1篇報導。報導指出，民主黨若在期中選舉中勝出，計劃調查馬斯克參與美國政府事務的情況。馬斯克寫道：「以劍為生者，終將死於劍下。」

馬斯克接著寫道，「跟我作對的人應該明白，我會查出真正的幕後操盤者，並對付他們，而不只是對付他們的傀儡。」

馬斯克是川普所屬共和黨的重要金主，也是總統經常諮詢的顧問。他透過旗下太空探索科技公司（SpaceX）取得大量政府合約，並掌控電動車先驅企業特斯拉（Tesla）。

馬斯克曾在2024年大選中出資協助川普重返白宮，之後還主持1項備受爭議的計畫，試圖大幅削減美國政府開支，並使近30萬名公務員失業。

目前共和黨掌控參議院與眾議院，但外界預測，民主黨可望在11月3日期中選舉贏得眾院控制權。

若民主黨取得眾議院控制權，將能主導具調查權的委員會，並可強制相關人士出席作證，馬斯克屆時可能成為調查的頭號目標。

Politico報導引述民主黨籍聯邦眾議員洛福格林（Zoe Lofgren）的說法稱，「利益衝突的數量之多，令人震驚。」

另一方面，民主黨領袖已對川普及其政府官員提出訴訟，指控他們在期中選舉前「威脅與恐嚇」州與地方選務官員。

民主黨州長協會（Democratic GovernorsAssociation）、國會領袖及其他黨內組織20日向聯邦法院提告，被告包括川普、司法部長布蘭希（ToddBlanche）、司法部、國土安全部長穆林（MarkwayneMullin）等。

訴狀指出，司法部與國土安全部官員「持續威脅與恐嚇全美各州與地方選務官員，企圖擴大干預選舉的行動」。

民主黨官員批評，聯邦政府僅提前48小時通知，便要求加州暫停向超過2萬名登記選民寄送選票，理由是對這些人的公民身分存疑。

民主黨人士形容，政府提供的名單「極度草率」，並指內華達州也曾出現類似情況。當地官員起初被告知選民名冊上有多達1萬6000名非公民，後來聯邦官員卻將人數下修至185人。內華達州官員核對後表示，州方紀錄顯示這185人都是公民。

川普及其支持者一再聲稱選舉存在舞弊，並稱大量非公民得以參與聯邦選舉投票。然而，官方數據顯示，非公民投票的實際案例極少。

川普政府曾多次試圖在期中選舉前改變投票規則，尤其是限制郵寄投票，但相關措施均未成功。

美國憲法規定，選舉事務主要由各州負責。聯邦法律也限制在聯邦選舉前90天內，大規模清理或移除選民名冊上的登記資料。