快訊

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

蘇聯坦克開進布拉格！1968年老百姓如何面對巨變

聽新聞
0:00 / 0:00

加州富豪稅公投將登場 黃仁勳豪氣：繳得起2千億稅金是榮幸

中央社／ 舊金山21日綜合外電報導
黃仁勳。（路透）
黃仁勳。（路透）

美國加州選民將於11月3日期中選舉時公投決定是否向州內約200名億萬富豪加徵「富豪稅」。為此部分富豪已決定遷離，輝達執行長黃仁勳則豪氣表示，「我有能力在5年內繳納80億美元（約新台幣2598億元）的稅金，這是一種榮幸」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，「第40號提案」（Proposition 40）是由國際服務業雇員工會（SEIU）旗下的西部醫療工作者分會（UnitedHealthcare Workers West）主導推動，正式提案人為該工會幕僚長希梅內斯（Suzanne Jimenez）。

工會認為，國會去年通過的「大而美法案」（OneBig Beautiful Bill）將削減聯邦醫療補助（Medicaid）經費，使加州醫療體系面臨重大財務缺口，因此發起連署，提議對加州億萬富豪的淨資產課徵5%單次財富稅，且稅收的90%將用於醫療保健服務。

政治新聞網站Politico報導，為因應「第40號提案」可能通過，加州部分億萬富豪已提前遷往其他地方，包括谷歌（Google）共同創辦人布林（Sergey Brin）與佩吉（Larry Page），以及PayPal和帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies Inc.）共同創辦人提爾（PeterThiel）。

相較之下，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前接受CBS News訪問時表示，「我不介意繳稅。賺得越多，繳的稅就越多，所以我可以接受。」

儘管一旦提案通過，黃仁勳可能須在5年內繳交80億美元的稅金，他仍表示，「我繳得起這筆稅金，這是一種榮幸（privilege）。我不怕繳稅，我只怕變窮。」

黃仁勳說，「我就是美國夢最極致的體現。如果不是因為這個國家提供的教育、創立新公司的機會，以及追求夢想的自由，我就不可能遇見那些讓輝達得以創立的人。我熱愛這個國家。美國並不完美，但它令人驚嘆。」

另一方面，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將與其他現有股東一樣，獲得公司額外配發的一批股票；作為協議的一部分，他承諾未來8年繼續居住在加州。

Meta在21日公布的證券申報文件中公布上述協議，時間恰逢公司發布季度財報。Meta表示，公司將發行一種新的無表決權股票，並依現有股東持股數量額外配發新股。

這項安排也適用於祖克柏。根據Meta提交的年度報告相關文件，截至2025年底，祖克柏持有超過3億4200萬股Meta股票，其中大多數為超級表決權股，使他實際上掌握公司逾60%的控制權。

Meta在申報文件中表示，若祖克柏為支付稅金而必須出售大量持股，他的表決權可能「降至約53%或更低」，公司對此表示憂慮。

Meta表示，這項協議是為因應加州選民可能通過第40號提案的情況，旨在讓祖克柏即使出售股票，也不會大幅削弱其表決權。一旦提案獲通過，祖克柏可能因持有Meta股份而面臨「數十億美元的巨額稅款」。

稅金 黃仁勳 富豪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

為何Meta大動作搞類似拆股？竟是因祖克柏爆出走加州危機

Meta第3季營收報喜 法律訴訟與AI投資成焦點

Meta財報／重磅宣布發行C類新股 上調資本支出 AI代理狂吸千萬用戶

中國史詩級追稅 盯上8超級富豪 網易丁磊、拼多多黃崢在列

相關新聞

「紅州」選情吃緊 川普發80億美元紓困農民

美國期中選舉倒數二周，美國總統川普在堪薩斯州造勢活動上宣布，政府將提供農民八十億美元（約新台幣二五七四億元）紓困方案，以因應柴油與肥料價格高漲。

加州富豪稅公投將登場 黃仁勳豪氣：繳得起2千億稅金是榮幸

美國加州選民將於11月3日期中選舉時公投決定是否向州內約200名億萬富豪加徵「富豪稅」。為此部分富豪已決定遷離，輝達執行...

美國對中經濟戰再升級？華郵：五角大廈擬建新間諜網 派特工扮商人

華盛頓郵報21日獨家報導，6名知情人士透露，美國國防部正計畫建立更完善的深度臥底間諜網，讓美國特工以商人或其他民間企業人員身分作為掩護，不公開與美國政府的任何關聯，對中國及其他美國競爭對手展開經濟戰。

川普限制跨性別受刑人醫療 美最高法院駁回

美國最高法院今天表示，川普政府暫不得執行一項限制聯邦監獄跨性別受刑人接受治療的新政策。在保守派大法官占多數的最高法院，跨...

美67％民眾不認同川普放任AI發展

華盛頓郵報廿一日發布民調顯示，絕大多數美國人反對興建新資料中心，認為人工智慧（ＡＩ）將消滅許多工作機會，且不認同美國總統川普放任ＡＩ發展、拒絕監管政策。

私下補洞 美國安官員防止川普介選

華盛頓郵報報導，知情人士透露，約十名現任和前任國防部官員，過去幾個月一直私下向各州政府和國會議員提供建議，協助因應川普政府「可能介入期中選舉」。這一小群國安官員表示，此舉並非出於政治偏見，而是日益擔憂美國總統川普可能為了確保共和黨繼續執政，破壞選舉公正性，損害美國民主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。