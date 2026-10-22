加州富豪稅公投將登場 黃仁勳豪氣：繳得起2千億稅金是榮幸

美國加州選民將於11月3日期中選舉時公投決定是否向州內約200名億萬富豪加徵「富豪稅」。為此部分富豪已決定遷離，輝達執行長黃仁勳則豪氣表示，「我有能力在5年內繳納80億美元（約新台幣2598億元）的稅金，這是一種榮幸」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，「第40號提案」（Proposition 40）是由國際服務業雇員工會（SEIU）旗下的西部醫療工作者分會（UnitedHealthcare Workers West）主導推動，正式提案人為該工會幕僚長希梅內斯（Suzanne Jimenez）。

工會認為，國會去年通過的「大而美法案」（OneBig Beautiful Bill）將削減聯邦醫療補助（Medicaid）經費，使加州醫療體系面臨重大財務缺口，因此發起連署，提議對加州億萬富豪的淨資產課徵5%單次財富稅，且稅收的90%將用於醫療保健服務。

政治新聞網站Politico報導，為因應「第40號提案」可能通過，加州部分億萬富豪已提前遷往其他地方，包括谷歌（Google）共同創辦人布林（Sergey Brin）與佩吉（Larry Page），以及PayPal和帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies Inc.）共同創辦人提爾（PeterThiel）。

相較之下，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前接受CBS News訪問時表示，「我不介意繳稅。賺得越多，繳的稅就越多，所以我可以接受。」

儘管一旦提案通過，黃仁勳可能須在5年內繳交80億美元的稅金，他仍表示，「我繳得起這筆稅金，這是一種榮幸（privilege）。我不怕繳稅，我只怕變窮。」

黃仁勳說，「我就是美國夢最極致的體現。如果不是因為這個國家提供的教育、創立新公司的機會，以及追求夢想的自由，我就不可能遇見那些讓輝達得以創立的人。我熱愛這個國家。美國並不完美，但它令人驚嘆。」

另一方面，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將與其他現有股東一樣，獲得公司額外配發的一批股票；作為協議的一部分，他承諾未來8年繼續居住在加州。

Meta在21日公布的證券申報文件中公布上述協議，時間恰逢公司發布季度財報。Meta表示，公司將發行一種新的無表決權股票，並依現有股東持股數量額外配發新股。

這項安排也適用於祖克柏。根據Meta提交的年度報告相關文件，截至2025年底，祖克柏持有超過3億4200萬股Meta股票，其中大多數為超級表決權股，使他實際上掌握公司逾60%的控制權。

Meta在申報文件中表示，若祖克柏為支付稅金而必須出售大量持股，他的表決權可能「降至約53%或更低」，公司對此表示憂慮。

Meta表示，這項協議是為因應加州選民可能通過第40號提案的情況，旨在讓祖克柏即使出售股票，也不會大幅削弱其表決權。一旦提案獲通過，祖克柏可能因持有Meta股份而面臨「數十億美元的巨額稅款」。