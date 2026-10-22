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美國對中經濟戰再升級？華郵：五角大廈擬建新間諜網 派特工扮商人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國五角大廈空拍照，攝於10日。法新社
美國五角大廈空拍照，攝於10日。法新社

華盛頓郵報21日獨家報導，6名知情人士透露，美國國防部正計畫建立更完善的深度臥底間諜網，讓美國特工以商人或其他民間企業人員身分作為掩護，不公開與美國政府的任何關聯，對中國及其他美國競爭對手展開經濟戰。

川普政府已將經濟戰視為重要治國工具，包括實施關稅及出口管制、投資美國關鍵資源與技術、與民間資本合作強化國防工業基礎，並將經濟情報列為優先事項。五角大廈也公開推動部分經濟戰行動。

知情人士表示，這項由「非官方臥底情報官」（nonofficial cover officers，簡稱NOC）組成的新間諜計畫，由副國防部長范伯格（Steve Feinberg）的資深顧問拉庫桑（Tom Rakusan）負責監督。五角大廈各軍種、情報與安全事務次長辦公室的專家，以及退休中央情報局（CIA）官員，都已參與規畫。

拉庫桑在CIA任職39年，2017年升任行動處副處長，後來還領導CIA因應俄羅斯干預2016年美國總統大選的行動。2021年從CIA退休後，他加入范伯格共同創辦的私募股權公司，並於2025年跟隨范伯格進入五角大廈。

拉庫桑在部分前CIA同事之間評價兩極，但許多人讚揚他積極進取、擅長執行情報任務。前官員表示，他在CIA任職期間曾執行高風險任務，也支持下屬執行此類任務。川普第一任政府的一名前白宮官員形容他是「敢於強硬出手的人」（a pipe swinger）。

不過，新計畫仍在規畫階段，尚未投入運作，未來設在哪個部門、依據何種法律權限運作也不明朗。五角大廈可能成立獨立的深度臥底單位，也可能擴充現有的秘密人力情報蒐集能力。

然而，並非所有拉庫桑的前同事都支持這項新計畫。一名熟悉相關討論的前CIA資深官員表示：「拉庫桑只是想在五角大廈裡建立一個自己的CIA。」

據前CIA官員說法，CIA向來抗拒其他機構介入其視為核心業務的人力間諜活動，並堅持這類行動必須由CIA駐相關國家的站長統籌。以非官方身分為掩護的情報工作風險也特別高，因為情報官不能在美國大使館或其他政府設施內工作，一旦遭拘留，也無法主張外交豁免權。

前CIA官員表示，CIA總部對五角大廈這項計畫反應冷淡，但CIA自己的NOC計畫卻已逐漸萎縮。五角大廈雖然正尋求強化NOC能力，長期以來也面臨深度臥底間諜的部署困難。國防情報局（DIA）和聯合特種作戰司令部（JSOC）等單位曾嘗試以商業身分為掩護執行任務，但成效不一。

前官員表示，軍人服役紀錄難以隱藏，加上生物辨識技術及其他「數位足跡」的興起，使用化名執行任務愈來愈困難。此外，許多五角大廈臥底特工帶有軍人氣質，也容易被識破。

國會相關委員會似乎尚未聽取這項計畫的簡報。美國國防部回覆華盛頓郵報詢問時，否認正在推動這項計畫。CIA拒絕評論，拉庫桑未回應詢問。一名前CIA資深官員則表示，五角大廈「有很多錢、很多權限，也有很多能力。願上帝保佑他們」。

五角大廈 間諜 對中

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