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川普限制跨性別受刑人醫療 美最高法院駁回

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國最高法院今天表示，川普政府暫不得執行一項限制聯邦監獄跨性別受刑人接受治療的新政策。在保守派大法官占多數的最高法院，跨性別者權利取得罕見的勝利。

路透社報導，川普政府今年2月發布這項政策，禁止為聯邦監獄跨性別受刑人提供關於性別肯認（Gender-affirming）的醫療及外科治療，也禁止提供任何「社會性便利措施」，例如可用來改變個人外貌，使其符合自身性別認同的服裝及除毛工具。但這項政策仍允許提供精神科醫療服務。

3名關押在紐澤西州、佛羅里達州及明尼蘇達州聯邦矯正機構的跨性別受刑人提起集體訴訟，質疑這項政策的合法性。

新限制將推翻政府先前採行的處理程序。原告指出聯邦監獄系統至少從1992年起，就為性別焦慮者提供荷爾蒙治療。

性別焦慮（Gender dysphoria，GD）是指一種臨床診斷，描述個人的性別認同與出生時指定性別不一致，可能因此產生顯著的心理痛苦。

美國地方法院已下令暫時阻止這項政策生效，華盛頓特區聯邦上訴法院也駁回政府要求解除該命令的請求。

美國司法部為此向最高法院提出緊急聲請，要求解除聯邦法官的命令，但今天遭最高法院駁回。

美國最高法院這次發布簡短命令，並未說明裁決理由，這是最高法院處理緊急聲請時的常見做法。保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）及阿利托（Samuel Alito）則公開提出異議。

性別 跨性別 川普

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