聽新聞
0:00 / 0:00

「紅州」選情吃緊 川普發80億美元紓困農民

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普十九日在堪薩斯州帕克市為共和黨候選人站台。路透
美國總統川普十九日在堪薩斯州帕克市為共和黨候選人站台。路透

美國期中選舉倒數二周，美國總統川普在堪薩斯州造勢活動上宣布，政府將提供農民八十億美元（約新台幣二五七四億元）紓困方案，以因應柴油與肥料價格高漲。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，這次期中選舉共和黨在部分以農業為主、傳統上支持共和黨的「紅州」選情吃緊。

過去全球有三分之一肥料經荷莫茲海峽運輸供應，但今年受到美伊戰爭影響，肥料價格飆升，讓準備迎接關鍵收成期的美國農民壓力倍增。此外，農機設備需消耗大量柴油，而美國柴油價格已創下歷史新高。

美國農業部去年十二月已宣布一筆一百廿億美元（約新台幣三八六二億元）援助計畫，主要是協助受貿易戰衝擊的農民，當時川普政府關稅政策引發貿易爭端，衝擊美國農產品的出口。而川普剛宣布的這項「秋收燃料紓困計畫」，是不到一年來川普政府第二度向農民發放單筆一次性補助。

民調顯示，在愛荷華州、堪薩斯州、俄亥俄州和德州等川普過去三次總統大選都輕鬆拿下的州，參議員選情均呈現膠著，民主黨甚至可能勝出；民主黨也被看好拿下北卡州和喬治亞州參議員席次。

堪薩斯州自一九三二年以來，就不曾選出民主黨籍參議員，但現任共和黨參議員馬歇爾，與民主黨對手韓密爾頓民調支持度不分上下。

川普在這次造勢活動上，肯定馬歇爾協助促成新推出的農業援助方案，並承諾「共和黨勝選後」將為農民提供更多協助。川普說，「我們愛我們的農民」。

川普 農民 柴油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

決戰參院！川普大內宣 阿拉斯加天然氣牌恐失靈

美期中選舉 民調：川普支持度跌至31%創新低

川普拿台韓天然氣大單拚期中選舉！美媒：這個共和黨傳統票倉恐不買單

川普為同黨參議員造勢 拿法國暴動當題材

相關新聞

私下補洞 美國安官員防止川普介選

華盛頓郵報報導，知情人士透露，約十名現任和前任國防部官員，過去幾個月一直私下向各州政府和國會議員提供建議，協助因應川普政府「可能介入期中選舉」。這一小群國安官員表示，此舉並非出於政治偏見，而是日益擔憂美國總統川普可能為了確保共和黨繼續執政，破壞選舉公正性，損害美國民主。

「紅州」選情吃緊 川普發80億美元紓困農民

美國期中選舉倒數二周，美國總統川普在堪薩斯州造勢活動上宣布，政府將提供農民八十億美元（約新台幣二五七四億元）紓困方案，以因應柴油與肥料價格高漲。

川普限制跨性別受刑人醫療 美最高法院駁回

美國最高法院今天表示，川普政府暫不得執行一項限制聯邦監獄跨性別受刑人接受治療的新政策。在保守派大法官占多數的最高法院，跨...

美67％民眾不認同川普放任AI發展

華盛頓郵報廿一日發布民調顯示，絕大多數美國人反對興建新資料中心，認為人工智慧（ＡＩ）將消滅許多工作機會，且不認同美國總統川普放任ＡＩ發展、拒絕監管政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。