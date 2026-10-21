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想安靜看比賽？妻遭綁地下室45分鐘「雙臂驚見膠帶痕」 狂熱球迷下場慘
美國維吉尼亞州一名64歲男子，為了在樓上看美式足球比賽，竟用膠帶將妻子綁在地下室的椅子上，讓她獨自受困約30至45分鐘。警方接獲通報後到場調查，男子坦承確實將妻子綁起來，遭控綁架及對攻擊家庭成員等罪名。
據外媒《Daily Mail》報導，警方於晚間11點30分左右接獲通報，前往泰瑞（Terry Ward）的住處處理家庭糾紛。泰瑞的妻子向警方表示，丈夫以膠帶將她綁在椅子上，接著把她留在住家地下室，自己則上樓觀看美式足球比賽。
根據警方刑事控訴文件，泰瑞也承認確實將妻子綁在椅子上，再把她留在地下室。警方發現，妻子雙臂都有傷痕和膠帶的印記，她表示，自己被綁住的時間約為30至45分鐘。
泰瑞隨後被控綁架及攻擊家庭成員，法院文件顯示，他預計於11月10日在地方法院出庭，後續仍待司法程序釐清。
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