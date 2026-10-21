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痟貪警察壞事做盡！霸占過世屋主房產 東窗事發還反咬繼承人討錢

聯合新聞網／ 綜合報導
斯古羅斯本來到民眾住宅探訪，結果最後竟私自侵占房屋。示意圖／ingimage
斯古羅斯本來到民眾住宅探訪，結果最後竟私自侵占房屋。示意圖／ingimage

美國佛羅里達州一名警察因民眾死亡前往該民眾住宅訪查，沒想到訪查後他就藉機冒用死者身分霸占房屋，一住就是四年。近期他砸錢翻修房子，竟然還敢向合法繼承人提告，要對方支付裝修費，結果東窗事發遭到逮捕，面臨詐欺及偽造公文等罪名。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，35歲的斯古羅斯（Brian Louis Sguros）原本任職於勞德希爾警察局。2022年7月11日，他與另一名警員接獲通報，前往71歲的韋斯特（Dennis Ionis West）住處進行關懷訪查。鄰居因一周多沒見到韋斯特，擔心他的安危而報警，沒想到警員抵達後，發現他已陳屍在住家入口處，死因被判定為心血管疾病。

調查指出，斯古羅斯隨後向法醫宣稱自己是死者的朋友，還表示韋斯特沒有在世親屬，願意協助安排葬禮。不過事件曝光後調查人員發現，根本沒有證據顯示兩人原本相識，而且死者確實還有其他家人。

韋斯特過世幾周後，斯古羅斯便私自接管房屋。他聲稱自己投入超過21萬4000美元（約新台幣693萬元），拆除腐朽木板、清理房屋並進行翻修，讓原本破敗的房產增值至約50萬美元（約新台幣1,619萬元）。

然而，他冒用死者身分申請約8000美元（約新台幣25萬9000元）的門窗更換工程許可，文件上不僅將死者列為仍在世的屋主，還附上其駕照資料與簽名。文件甚至顯示死者曾於2024年親自找公證人簽署，但該名公證人否認知情，並表示簽名及印章都有問題。

整起事件直到房地產公司協助合法繼承人接手房屋時才曝光。斯古羅斯同意交還鑰匙，卻在2026年2月反過來提起民事訴訟，要求繼承人償還裝修費用，反而引起進一步調查。

目前斯古羅斯已遭到逮捕，暫時留職停薪。他目前被羈押在布勞沃德郡監獄，面臨偽造公文、冒用死者身分詐欺、電腦詐欺及利用通訊工具犯罪等指控。

警察 房屋 過世 繼承人

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