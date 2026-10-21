川普政府撤銷逾30萬份簽證 國務院稱速度史上最快

美國聯邦政府持續大規模打擊移民違規行為之際，國務院今天表示，川普（Donald Trump）政府第2任期迄今已撤銷超過30萬份美國簽證。

路透社報導，近幾週簽證撤銷速度明顯加快。國務院8月10日公布的資料顯示，自川普2025年1月展開第2任期以來，遭撤銷的簽證已超過17萬5000份，如今累計已逾30萬份。

川普表示，政府加強移民執法及推動驅逐出境，目的是提升國內安全。不過，維權人士批評，相關措施侵害正當程序及言論自由，尤其讓少數族裔感到不安，也引發他們對種族貌相（racial profiling）的疑慮。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在社群平台X宣布最新數據時表示，川普政府「以歷來最快的速度撤銷了最多的簽證，前所未見」。

皮戈特說，政府對「持簽證在美國居留，卻違法、詐欺或危害國家安全的外國人，採取零容忍政策」。

維權人士特別譴責，遭撤銷簽證的對象包括抗議美國盟友以色列空襲加薩（Gaza）的親巴勒斯坦外籍示威者，以及因在社群媒體對保守派人士柯克（CharlieKirk）遇刺案發表看法的外國人。

除了試圖驅逐外籍抗議者，川普政府也加強對移民及簽證申請人的社群媒體審查。

維權團體表示，政府以國家安全為由針對批評者，並利用個別詐欺案例，廣泛打擊移民社群，例如明尼蘇達州的索馬利亞裔美國人社群。

儘管川普於2024年競選時主打打擊非法移民，但執政後也提高合法移民的難度，例如對特定工作簽證徵收高額費用。