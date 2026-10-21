柴油與肥料飆漲 川普宣布80億美元農業紓困

美國期中選舉倒數2周，美國總統川普在堪薩斯州造勢活動上宣布，政府將提供農民80億美元（約新台幣2574億元）紓困方案，以因應柴油與肥料價格高漲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在即將到來的期中選舉中，共和黨在部分以農業為主、傳統上支持共和黨的「紅州」選情吃緊。

過去全球有1/3肥料經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸供應，但今年受到美伊戰爭影響，導致肥料價格飆升，也令準備迎接關鍵收成期的美國農民壓力倍增。

此外，農民的農機設備需消耗大量柴油，而這種不可或缺的動力燃料價格，目前已創下歷史新高。

這是美國農業部（USDA）11個月內第2度向農民發放單筆一次性補助。這項名為「秋收燃料紓困計畫」（harvest fuel relief program）的方案，與去年12月宣布的120億美元（約新台幣3862億元）援助計畫類似。

去年的方案主要是協助受貿易戰衝擊的農民，當時川普政府祭出的關稅引發貿易爭端，衝擊美國農產品的出口需求。

目前民調顯示，在愛荷華州（Iowa）、堪薩斯州（Kansas）、俄亥俄州（Ohio）和德州（Texas）等川普過去3次總統大選都輕鬆拿下的州，參議員選情均呈現膠著，民主黨甚至可能勝出；民主黨也被看好拿下北卡羅來納州（North Carolina）和喬治亞州（Georgia）的參議員席次。

堪薩斯州自1932年以來，就不曾選出民主黨籍參議員，但現任共和黨籍聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）與民主黨籍對手韓密爾頓（Adam Hamilton）的選情被認為勝負難料。

川普在這次造勢活動上，更肯定馬歇爾協助促成新推出的農業援助方案，並承諾「共和黨勝選後」將為農民提供更多協助。

川普對群眾說：「我們愛我們的農民。」