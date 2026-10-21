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高房貸利率衝擊 美國9月房市買氣創25年新低

中央社／ 洛杉磯20日專電

美國房貸利率快速攀升，重創房市買氣，根據最新數據，9月待成交房屋銷售指數月減7.3%，降至25年來最低水準，跌幅遠超過市場預期。

全美房地產經紀人協會（NAR）今天公布，9月待成交房屋銷售指數（Pending Home Sales Index）降至66.0，不僅較8月下滑7.3%，與去年同期相比也減少11.3%。

這項指數以2001年為基準，當年的指數設定為100，數值越低，代表房屋買賣簽約越少。9月指數降至66.0，創25年來最低紀錄。

根據房貸機構房地美（Freddie Mac）數據，美國30年期固定房貸利率上週平均為7.40%，連續兩週處於近3年最高水準。

路透社報導，經濟學家原先預估，9月待成交房屋銷售僅會下降0.5%，但實際跌幅遠超出預期，顯示房市降溫速度比市場原先想像更快。

待成交房屋銷售主要反映已經簽訂買賣契約、但尚未完成交割的中古屋交易。

9月指數創25年新低，顯示決定出手購屋的買家大幅減少，也預示未來幾個月的房屋成交量可能進一步下滑。

全美房地產經紀人協會首席經濟學家勞倫斯．尹（Lawrence Yun）表示，房貸利率快速上升，導致9月房市狀況惡化。

房貸利率升高，意味著購屋者每個月必須負擔更高的貸款支出，讓部分原本有意購屋的民眾暫時觀望。

市場買氣冷清，也改變買賣雙方的談判條件。對賣方而言，房屋可能需要更長時間才能售出，甚至必須降價吸引買家；對買方而言，議價空間增加，但房貸支出仍是購屋的主要障礙。

數據顯示，美國東北部、中西部、南部及西部四大地區的待成交房屋銷售均呈現下降，反映高房貸利率對全美住宅市場的普遍衝擊。

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