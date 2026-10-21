快訊

破圈抗洋流...蔣萬安專訪直球對決 謝震武重申讓「武薩奇」休息一下

網傳豐原轉運中心地層嚴重下陷 中市府澄清：停車場、客運營運正常

決戰參院！川普大內宣 阿拉斯加天然氣牌恐失靈

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（左）10月13日在阿拉斯加州瓦西拉市舉行的競選造勢活動中，與共和黨籍聯邦參議員蘇利文握手。法新社
美國總統川普（左）10月13日在阿拉斯加州瓦西拉市舉行的競選造勢活動中，與共和黨籍聯邦參議員蘇利文握手。法新社

美國期中選舉進入最後關頭，阿拉斯加已成為攸關參議院控制權的重要戰場。總統川普與內閣官員過去幾周接連向阿拉斯加提出承諾，包括南韓將投資當地長期期盼的天然氣管線、台灣將承購天然氣，但這些承諾可能仍不足以動員共和黨選民出門投票。

POLITICO十九日報導，阿拉斯加液化天然氣（ＬＮＧ）管線計畫耗資五百億美元（約新台幣一點六兆元），自前總統卡特執政時期以來，該州便一直試圖推動。雖然約百分之八十的居民支持，但管線必須穿越阿拉斯加廣闊的冰封荒野，建造成本龐大，數十年來計畫始終受阻。

阿拉斯加州前州長沃克的時任幕僚長肯德爾指出，自從一九八○年代以來，當地民眾一直被承諾會有這條天然氣管線，如今民眾對這項計畫已感到「疲乏」。

川普上周表示，南韓已承諾投資阿拉斯加管線五百億美元，台灣也同意未來廿年採購價值七百億至八百億美元的天然氣，並同意投入四十四億美元的股權投資。

今年期中選舉，現任共和黨聯邦參議員蘇利文陷入苦戰，民調落後對手民主黨前聯邦眾議員佩爾托拉，這場選戰被視為共和黨能否維持參議院控制權的關鍵。

根據白宮說法，阿拉斯加ＬＮＧ管線計畫可使每戶家庭能源成本降低一千四百美元，並為該州創造數千個工作機會。白宮發言人羅傑斯在聲明中表示，川普「已經從我們兩個偉大的盟友，也就是南韓和台灣，爭取到歷史性投資，以完成這項計畫」。

然而，南韓與台灣隨後發表的聲明，對投資承諾遠不如白宮肯定，使川普的說法被質疑。

一名要求匿名的共和黨幕僚表示，許多選民現在不太相信川普的承諾，川普曾宣稱已與伊朗達成協議、戰爭很快就會結束、汽油價格會下降，這些承諾都未實現，使他失去公信力。川普還說共和黨勝選就普發五千美元，但發放這筆錢仍須國會批准。這名幕僚批評，這項承諾連他的基本盤都不太相信。

阿拉斯加 天然氣 南韓 川普 民主黨 共和黨 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普拿台韓天然氣大單拚期中選舉！美媒：這個共和黨傳統票倉恐不買單

美期中選舉必爭之地 參議員席次6州陷入拉鋸

採購阿拉斯加天然氣 卓榮泰：一定嚴守國家利益

阿拉斯加2030年供氣無空窗 龔明鑫：中東天然氣約到2031年

相關新聞

決戰參院！川普大內宣 阿拉斯加天然氣牌恐失靈

美國期中選舉進入最後關頭，阿拉斯加已成為攸關參議院控制權的重要戰場。總統川普與內閣官員過去幾周接連向阿拉斯加提出承諾，包括南韓將投資當地長期期盼的天然氣管線、台灣將承購天然氣，但這些承諾可能仍不足以動員共和黨選民出門投票。

川普支持度跌至31%創新低 美媒曝內閣官員急找律師「憂選後遭大調查」

路透十九日公布最新民調顯示，美國民眾對油價高漲深感憂慮，美國總統川普的支持度跌至百分之卅一，創歷史新低；選民似乎準備在十一月三日的國會期中選舉懲罰共和黨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。