決戰參院！川普大內宣 阿拉斯加天然氣牌恐失靈

美國期中選舉進入最後關頭，阿拉斯加已成為攸關參議院控制權的重要戰場。總統川普與內閣官員過去幾周接連向阿拉斯加提出承諾，包括南韓將投資當地長期期盼的天然氣管線、台灣將承購天然氣，但這些承諾可能仍不足以動員共和黨選民出門投票。

POLITICO十九日報導，阿拉斯加液化天然氣（ＬＮＧ）管線計畫耗資五百億美元（約新台幣一點六兆元），自前總統卡特執政時期以來，該州便一直試圖推動。雖然約百分之八十的居民支持，但管線必須穿越阿拉斯加廣闊的冰封荒野，建造成本龐大，數十年來計畫始終受阻。

阿拉斯加州前州長沃克的時任幕僚長肯德爾指出，自從一九八○年代以來，當地民眾一直被承諾會有這條天然氣管線，如今民眾對這項計畫已感到「疲乏」。

川普上周表示，南韓已承諾投資阿拉斯加管線五百億美元，台灣也同意未來廿年採購價值七百億至八百億美元的天然氣，並同意投入四十四億美元的股權投資。

今年期中選舉，現任共和黨聯邦參議員蘇利文陷入苦戰，民調落後對手民主黨前聯邦眾議員佩爾托拉，這場選戰被視為共和黨能否維持參議院控制權的關鍵。

根據白宮說法，阿拉斯加ＬＮＧ管線計畫可使每戶家庭能源成本降低一千四百美元，並為該州創造數千個工作機會。白宮發言人羅傑斯在聲明中表示，川普「已經從我們兩個偉大的盟友，也就是南韓和台灣，爭取到歷史性投資，以完成這項計畫」。

然而，南韓與台灣隨後發表的聲明，對投資承諾遠不如白宮肯定，使川普的說法被質疑。

一名要求匿名的共和黨幕僚表示，許多選民現在不太相信川普的承諾，川普曾宣稱已與伊朗達成協議、戰爭很快就會結束、汽油價格會下降，這些承諾都未實現，使他失去公信力。川普還說共和黨勝選就普發五千美元，但發放這筆錢仍須國會批准。這名幕僚批評，這項承諾連他的基本盤都不太相信。