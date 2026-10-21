川普支持度跌至31%創新低 美媒曝內閣官員急找律師「憂選後遭大調查」

路透十九日公布最新民調顯示，美國民眾對油價高漲深感憂慮，美國總統川普的支持度跌至百分之卅一，創歷史新低；選民似乎準備在十一月三日的國會期中選舉懲罰共和黨。

路透報導，民調顯示約百分之卅一美國人認同川普施政表現，比兩周前下滑一個百分點，創下他兩個總統任期的最低點。

在「政黨傾向調查」方面，受訪的登記選民百分之四十七選擇民主黨、百分之卅五選擇共和黨。民主黨領先十二個百分點，是這個選舉周期以來差距最大的一次，讓民主黨更有希望奪回參眾兩院控制權。

兩周前的民調顯示，民主黨以百分之四十四領先共和黨的百分之卅七，差距為七個百分點。對目前掌握兩院的共和黨而言，失去任何一院，都可能讓川普在最後兩年任期更難推動政策。

川普二月與以色列聯手空襲伊朗以來，民調支持度便一路下滑。戰爭導致汽柴油價格飆漲，推升通膨與物價，衝擊家庭財務。約百分之六十八美國人不滿意川普的經濟施政表現，自認是共和黨人的受訪者中，也有百分之卅七不認同。

認為民主黨比共和黨更能管好經濟的受訪選民比率為百分之四十對百分之卅三。

這項線上民調共訪問一六七九名美國成年人，包括一二七九名登記選民；全體受訪者的抽樣誤差為正負兩個百分點，登記選民抽樣誤差則為正負三個百分點。美國統計學家席爾瓦的模型、哈佛大學定量社會科學研究所主任金恩的模型以及預測市場Polymarket數據顯示，民主黨拿下眾院機率超過九成。

華爾街日報報導，川普內閣官員擔心，民主黨選後可能在國會啟動一連串調查，現在紛紛忙著接洽律師事務所，搶先預約律師。

民主黨眾議員已開始發函給某些政府官員，律師認為這是可能發出國會傳票的徵兆，川普政府涉嫌收錢換取特赦的權錢交易、甘迺迪中心改名事件、川普總統長子小川普豪華婚禮接受俄羅斯富豪饋贈等，可能都是調查目標。