川普為同黨參議員造勢 拿法國暴動當題材

美國總統川普19日為共和黨籍堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾助選時，借法國近日爆發的暴力動亂抨擊民主黨，稱共和黨若未能在選舉中勝出，美國也可能陷入類似危機。

選民對伊朗戰爭及物價上漲日益感到不滿，川普的民調直直落，共和黨候選人更面臨守住席次的壓力。川普在最新一場造勢演說中則加入新的論述，以法國各地爆發的大規模抗議活動為例，聲稱共和黨若未能勝選，美國也可能爆發類似動亂，但他並未提出任何證據。

他說：「我們絕不容許這種事情發生在美國。當你們看到法國教堂尖塔燃燒、大火肆虐時，請記住，那就是激進的民主黨人想對美國做的事。」

歐元兌美元匯率20日已漸止穩，法國金融市場也未再見前幾日的風聲鶴唳，當局歸因於前一日實施的部分宵禁等較強力管制措施，但股債市仍面臨壓力，CAC40指數下跌，法國10年期公債與德國10年期公債殖利率利差一度超過150個基點，是14年多新高。

法國總理勒克努20日在社群平台X上發文指出：「針對特定地區實施的宵禁有助維持夜間平靜」；「今晚將在有需要的地區實施新一輪宵禁。各地省長將與市長協調，依當地實際情況做出相關決定。」法國警方也證實，全國各地前一晚均未發生重大事件。

法國股市歷來對所謂的「法德公債利差」（OAT-Bund spread）擴大格外敏感。這項利差指法國政府借款時，必須支付高於德國公債的額外殖利率；目前利差已達2010年代初期歐洲主權債務危機以來最高水準。

法國公債殖利率如今也高於義大利及希臘，反映投資人認為法國的借貸風險更高。公債利差擴大，不僅引發外界對企業籌資成本上升的疑慮，也加深市場對政府可能提高稅負、收緊監管的擔憂。

加拿大皇家銀行旗下RBC BlueBay資產管理公司市場策略主管貝爾說：「現在看來不是債券市場暴動，就是民眾上街暴動，或者兩者同時發生。」

至於川普，談到自己與馬克宏的對話時表示，他很久以前就告訴馬克宏，「法國正在犯下大錯。因為你允許來自世界各地的人入境，全世界的移民都湧向法國」。但他自己的日子也沒有太好過。由於民主黨在國會期中選舉中可能大勝的預期持續升高，美國國防類股走勢疲軟，從7月初到10月中期間，iShares美國航太與國防股ETF大跌16%，遠遜標普500指數3.5%的漲幅。

賭盤市場的數據顯示，民主黨將在選舉中囊括參眾兩院多數席次的機率，已上升20個百分點。投資人認為如果民主黨大勝，川普政府的5千億美元軍事支出計畫可能胎死腹中。