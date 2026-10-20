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古巴前總統勞爾卡斯楚涉擊落民航機案 遭美國佛州祭出逮捕令

中央社／ 邁阿密19日綜合外電報導
古巴前總統勞爾．卡斯楚。路透
古巴前總統勞爾．卡斯楚。路透

美國佛羅里達州檢察長今天宣布，已對古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）發出逮捕令，指控他犯下州級謀殺罪，這項指控與今年稍早發布的聯邦起訴書相呼應。

法新社報導，現年95歲的勞爾．卡斯楚因涉入1996年2月24日「救援同胞」（Brothers to the Rescue）2架民用飛機被擊落的案件而遭通緝。「救援同胞」是一個專門協助古巴民眾搭船逃往美國佛羅里達州的組織。

佛州檢察長烏斯邁爾（James Uthmeier）在聲明中指出：「勞爾．卡斯楚冷血下令謀殺4名佛州人，佛羅里達州將永不停止追究這一共產主義陰謀的責任。」

勞爾．卡斯楚為已故古巴革命領袖、美國的宿敵斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的弟弟，他今年5月已因「救援同胞」事件，遭美國聯邦檢方起訴。

美國聯邦檢察官昆諾斯（Jason A. Reding Quinones）發表聲明支持佛州的做法。他表示：「我們致力於透過一切合法、可起訴的途徑追究責任，包括聯邦與州的平行訴訟。」

對此，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在社群平台X上發表聲明，譴責「南佛羅里達地區反古巴政客最新毫無意義的操作」，並稱這「反映出政治腐敗及道德崩壞」。

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