美禁聯邦文職機關使用DeepSeek 憂敏感資料傳中

華爾街日報18日報導，川普內閣官員與幕僚擔心民主黨若贏得期中選舉可能啟動一連串調查，現在紛紛忙著接洽律師事務所，以免自己喜歡的頂級律師被別人搶先預約。民主黨聯邦眾議員已經開始發出信函給某些政府官員，律師們認為這些動作是可能發出國會傳票的徵兆，川普政府涉嫌收錢換取特赦的權錢交易、甘迺迪中心(Kennedy Center)改名事件、川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)梅開二度豪華婚禮接受俄羅斯富豪饋贈等，可能都是調查目標。

2026-10-20 14:22