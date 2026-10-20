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美禁聯邦文職機關使用DeepSeek 憂敏感資料傳中
美中兩國在快速發展的人工智慧（AI）領域爭奪主導地位之際，美國政府今天下令聯邦文職機關停止使用中國新創公司DeepSeek開發的AI工具。
法新社報導，美國國土安全部（DHS）發布通知，禁止使用DeepSeek開發的產品，以及第三方利用DeepSeek模型開發的工具，並要求將相關軟體從資訊科技（IT）設備中移除。
國土安全部有權對文職機關發布指令，但無法約束軍方或情報機關。美國戰爭部尚未回應法新社的置評請求。
通知所附文件指出，DeepSeek的模型存在多重安全風險。
國土安全部警告，若美國政府雇員或供應商使用DeepSeek的AI工具，可能導致敏感資料傳輸至中國。
通知指出，DeepSeek的伺服器位於中國，當地法律制度賦予政府存取民營企業基礎設施的「廣泛權力」。
法新社已聯繫DeepSeek尋求回應。
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