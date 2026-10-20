川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

美國總統川普今天為共和黨籍堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾助選時，借法國近日爆發的暴力動亂抨擊民主黨，稱共和黨若未能在選舉中勝出，美國也可能陷入類似危機。

路透社報導，川普今天出席馬歇爾（RogerMarshall）的造勢活動時，以法國暴力動亂作為抨擊民主黨的論據；這是他近期再一次前往保守派州助選。

由於選民對伊朗戰爭及物價上漲感到不滿，共和黨候選人正面臨守住席次的壓力。

川普在最新一場造勢演說中加入新的論述，以法國各地爆發的大規模抗議活動為例，聲稱共和黨若未能勝選，美國也可能爆發類似動亂，但他並未提出任何證據。

他說：「我們絕不容許這種事情發生在美國。當你們看到法國教堂尖塔燃燒、大火肆虐時，請記住，那就是激進的民主黨人想對美國做的事。」

法新社報導，川普今天也再次將法國近日爆發的抗議與暴力事件歸咎於移民問題，並敦促歐洲各國及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）收緊邊境管制。

他在華府受訪時表示，「法國發生的事情與移民有關，與學校或其他任何事情無關」；這番話與他前一天的言論相呼應。

川普說：「問題在於移民，我曾對馬克宏總統說，關閉你們的邊境。」

巴黎和其他城市週末舉行示威活動，抗議物價飛漲及公共服務經費不足等問題，後來演變成法國近年來最嚴重的街頭暴力與洗劫事件。

川普談到自己與馬克宏的對話時表示，他很久以前就告訴馬克宏，「法國正在犯下大錯。因為你允許來自世界各地的人入境，全世界的移民都湧向法國」。

川普說，「巴黎很快就會成為一座穆斯林城市」，他還說，「如果歐洲不關閉邊境，並把罪犯趕出去，包括那些參與示威的人，歐洲就完了」。

美國國務院今天發布安全警示，提醒美國公民避開法國各大城市的示威區域。

美國駐巴黎大使館發布的警示指出，法國10月17日發生暴力示威，里爾（Lille）和巴黎等多座城市計劃實施新的宵禁措施，並提醒美國公民「避開示威活動區域」。