美期中選舉 民調：川普支持度跌至31%創新低

美國期中選舉倒數計時，一份最新民調顯示，美國民眾對油價高漲深感憂慮，美國總統川普的支持度跌至31%，創歷史新低；選民似乎準備在11月3日的國會期中選舉懲罰共和黨。

路透社報導，這份為期4天的路透社／益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，約31%美國人認同川普的施政表現，比2週前下滑1個百分點，創下他2個總統任期以來的最低點。

在「政黨傾向調查」（generic ballot）方面，受訪的登記選民有約47%選擇民主黨、35%選擇共和黨。民主黨領先12個百分點，是這個選舉週期以來差距最大的一次，讓民主黨多了一分奪回聯邦參眾兩院控制權的希望。

對共和黨而言，失去任何一院的控制權，都可能讓川普在最後2年任期的政策推動更加窒礙難行。

「政黨傾向調查」是全國性民調，反映受訪者整體希望由哪個政黨掌控國會。這類民調雖能呈現全美民意，卻無法反映決定參眾兩院席次的各州及各選區的選戰細節，而共和黨在這些地方選戰中，仍握有部分結構性優勢。

2週前的路透社／益普索民調顯示，民主黨以44%領先共和黨的37%，差距為7個百分點。

川普2月與以色列聯手空襲伊朗以來，民調支持度便一路下滑。戰爭導致汽油價格飆漲，衝擊家庭財務。約68%美國人不滿意川普的經濟施政表現，自認是共和黨人的受訪者中，也有37%不認同。

受訪選民認為，民主黨比共和黨更能管好經濟，比例為40%對33%。

這項線上民調共訪問1679名美國成年人，包括1279名登記選民；全體受訪者的抽樣誤差為正負2個百分點，登記選民抽樣誤差則為正負3個百分點。