前白宮官員：川習會未改變美台關係 估華府年底再對台軍售

川習今年已兩度舉行峰會，預計年底還會再有2次會晤。前白宮官員葛瑞今天分析，美中領導人會談對維持穩定至關重要，不認為這會對美台關係產生重大改變；他推測，今年某個時間點將看到華府再宣布對台軍售，很可能是在G20峰會過後。

曾於川普1.0擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞（Alexander Gray）今天出席華府智庫座談後接受中央社記者訪問。對於美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平今年底還有2次會晤，葛瑞表示，就川普的觀點來看，美中領導人會談對維持穩定、為美國爭取時間增強韌性、持續提升華府中長期抵擋中國脅迫的能力，至關重要。

葛瑞說：「我不預期這會對美國與台灣的關係產生任何重大改變。」

川習兩人繼5月北京、9月華府峰會後，預計11月在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會、12月在美國佛羅里達州邁阿密的20國集團（G20）峰會將再度會晤。外界關注川習頻頻會面對美國對台軍售的影響。

針對尚待川普政府批准的140億美元對台軍售，葛瑞今天在華府智庫「史汀生中心」（The StimsonCenter）座談上表示，也許形式會與最初討論的大規模軍售案有些不同，也許會分成幾批較小規模的軍售案，或在更長的時間內陸續進行。

葛瑞現為地緣政治顧問公司「美國全球戰略」（American Global Strategies）執行長。他指出，另一件需要考量的事是美國國防工業基礎存在的系統性問題，不僅影響伊朗戰事相關彈藥、印太地區的彈藥供給，在向台灣等夥伴提供關鍵彈藥及防衛能力方面也面臨問題。

出席同場座談的「史汀生中心」資深研究員孔明尚（Michael Cunningham）也說，他更擔心的是美國工業產能及實際交付武器的能力。

孔明尚認為，美國將批准這批對台軍售案，預期最快在今年底或明年初宣布，如果在川習11月、12月峰會之前 發生，北京可能會取消會晤。不過，川普也有可能決定在這些峰會前批准軍售符合他的利益，他行事作風向來難以預測，「這樣的事情有可能發生」。

葛瑞會後向記者表示，根據個人推測，他認為今年某個時間點，將看到美國再宣布對台軍售，很可能是在G20峰會後或更晚。

他也說，川普喜歡保持難以預測，「特別是讓我們的對手摸不透他接下來要做什麼」。

此外，美國期中選舉將於11月3日登場，全面改選聯邦眾議院435席及參議院100席中的35席。對於期中選舉結果是否可能影響美國國會對台灣的支持，葛瑞認為，在可預見的未來，美國國會對台關係仍會非常強勁。

他指出，最關鍵的是教育，以確保新當選的議員了解台灣對美國的戰略價值，「及早進行這項溝通教育，如此一來，在10到15年後，我們才不至於承擔國會議員不重視這項關係所帶來的後果」。