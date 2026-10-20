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好難過！美移民簽證 核發數減半

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
川普政府收緊移民政策，發出的綠卡數量大幅減低，圖為入籍的新移民手持美國國旗。路透
川普政府收緊移民政策，發出的綠卡數量大幅減低，圖為入籍的新移民手持美國國旗。路透

紐約時報十八日報導，美國總統川普政府今年初大幅收緊移民政策，合法移民簽證核發數量驟減一半，創一九三○年代經濟大蕭條以來、排除新冠疫情期間的最大降幅。台灣也受波及，二月發給台灣民眾的移民簽證僅六十張，比二○二三至二○二四年每月平均一八○張銳減約百分之六十七；中國大陸、日本及南韓的核發數量也全面下滑。

據最新資料數據，二月美國僅核發二點六萬張移民簽證，比川普去年一月就任前的每月平均五點二萬張大幅減少。

川普政府自去年底至今年初，陸續實施多項移民限制措施，讓來自全球九十一國的民眾幾乎無法合法移民美國，並對另外六十一國減少核發移民簽證。非洲與中東遭受的衝擊最嚴重，穆斯林居多的國家的移民人數更暴跌逾百分之九十。

大陸二○二三至二○二四年平均每月獲核發二一六○張美國移民簽證，今年二月降至一四八○張；日本從一二○張降至九十張，南韓從四二○張降至三四○張。

東南亞國家部分，新加坡從每月平均十五張降至十張，印尼則維持五十張。菲律賓則不減反增，從每月平均二七九○張增至今年二月的三三四○張。

川普政府收緊移民政策後，東亞每月移民簽證核發數量減少百分之卅三，東南亞則下降百分之十七。非洲及東歐也分別銳減百分之八十九與百分之八十四，中東下降百分之八十一。

美國鄰國加拿大和墨西哥的簽證未受限制，成為少數移民簽證核發數量增加的國家。二月美國核發的所有移民簽證，約百分之卅發給這兩國的申請人。

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