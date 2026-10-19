憂「敏感數據傳陸」 美聯邦文職機關禁用DeepSeek模型及服務

美國川普政府禁止聯邦文職機構使用中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的產品或服務。國土安全部周一（19日）發布公告，下令聯邦機構必須從其資訊科技（IT）系統中移除所有DeepSeek產品以及使用這家中國AI模型的第三方服務。

國土安全部援引美國網路安全法發布的這項禁令，同時禁止文職聯邦機構採購DeepSeek產品以及使用DeepSeek開發的第三方服務。國土安全部說，DeepSeek模型存在「多種威脅途徑」，並擔憂如果美國政府僱員或供應商使用該產品，「可能會導致敏感數據傳輸至中國」。

自從DeepSeek突破性的R1模型在去年初震撼全球市場以來，該公司一直受到華府決策官員的密切關注，他們認為該公司對美國國家安全構成潛在威脅。美國眾議院中國問題特別委員會在2025年4月的報告中指出，DeepSeek與北京政府的關係「密切」。此外，DeepSeek價格更低廉的開源模型也對矽谷開發商構成日益嚴峻的挑戰。