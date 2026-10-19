美國土安全部下令 聯邦文職機關移除中國DeepSeek

調查顯示，在本次期中選舉，包括健保費用在內的醫療成本是與油價並列為最受選民重視的議題。然而自下個月起，美國人將面臨醫療保險費用大幅上漲的局面，無論是透過「平價醫療法案」(Affordable Care Act)投保，還是透過雇主獲得保險，都無法倖免。

2026-10-19 14:29