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美國土安全部下令 聯邦文職機關移除中國DeepSeek
根據今天公布的通知，美國國土安全部（DHS）下令聯邦文職機關資訊系統移除中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）產品，以及採用這款AI模型的第三方服務。
路透社報導，美國國土安全部也禁止聯邦文職機關採購DeepSeek產品，以及利用DeepSeek開發的第三方服務。
美國國土安全部稱DeepSeek模型構成「多重威脅」，並對使用這項產品表達擔憂。該部指出，若美國政府員工或供應商使用這項產品，可能導致敏感資料傳輸至中國。
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