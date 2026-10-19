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川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 非洲與中東地區最慘

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川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 2地區最慘

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普18日在白宮南草坪。美聯社
美國總統川普18日在白宮南草坪。美聯社

紐約時報18日報導，美國總統川普政府今年初大幅收緊移民政策，導致合法移民簽證核發數量驟減一半，創下1930年代經濟大蕭條以來、排除新冠疫情期間的最大降幅。根據最新數據，今年2月全美僅核發2.6萬張移民簽證，較川普上任前的每月平均5.2萬張大幅減少。其中，台灣也受到波及，2月核發給台灣民眾的移民簽證僅60張，較2023至2024年每月平均180張銳減約67%；中國大陸、日本及南韓的核發數量也全面下滑。

川普政府自2025年底至今年初陸續實施多項移民限制措施，讓來自全球91個國家的民眾幾乎無法合法移民美國，另有61個國家的移民簽證核發數量減少。其中，非洲與中東受到的衝擊最嚴重，穆斯林占多數的國家的移民人數更暴跌逾90%。

紐約時報公布的各國統計也顯示，中國2023至2024年平均每月獲核發2160張美國移民簽證，今年2月降至1480張；日本從120張降至90張，南韓則從420張降至340張。東南亞國家呈現不同走勢，新加坡從每月平均15張降至10張，印尼則維持在50張左右。相較之下，菲律賓不減反增，從每月平均2790張增加至今年2月的3340張。

紐約時報公布的全球各地區統計進一步顯示，川普政府收緊移民政策後，東亞地區每月移民簽證核發數量減少33%，東南亞則下降17%。非洲及東歐也分別銳減89%與84%，中東下降81%。

加拿大和墨西哥的簽證未受到限制，因此成為少數移民簽證核發數量增加的國家。今年2月，美國核發的所有移民簽證中，約30%發給來自這兩個國家的申請人。

美國自由意志主義智庫「卡托研究所」移民專家比爾（David Bier）指出，若排除新冠疫情期間，這波合法移民緊縮幅度，是自1930年代經濟大蕭條期間，胡佛政府單方面拒絕向原本符合資格的合法移民核發簽證以來，規模最大的一次。

川普重返白宮後的第一年，移民簽證核發數量僅減少約10%，但今年1月擴大實施旅行禁令後，情況急轉直下。這項禁令對阿富汗、伊朗、敘利亞、緬甸及寮國等39國實施全面或部分入境限制，另有52國的移民簽證遭暫停核發。此外，專門提供給移民美國人數較少國家民眾的「多元化移民簽證」（Diversity Visa）計畫，也在2025年12月遭到暫停。

川普政府表示，這些措施旨在加強審查簽證申請人的安全風險，以及未來是否可能使用美國公共福利。然而，對許多已遵循法律規定、花費多年申請移民的人而言，新政策卻在最後關頭阻斷赴美之路。

這波限制不僅衝擊永久移民，學生及工作簽證核發數量也較一年前減少30%，今年2月觀光及商務簽證核發數量則下降約25%。旅行禁令使受全面限制國家的民眾無法取得學生及工作簽證，而新的申請規定與費用，也讓其他國家的學生簽證及H-1B工作簽證核發數量減少。即使未受到禁令限制，中國與印度的學生及工作簽證核發數量仍大幅下滑。

值得注意的是，這些限制措施未經國會批准便實施，隨後遭到聯邦法院阻止。8月底，聯邦法院在兩起不同訴訟中，分別命令川普政府恢復核發簽證，但絕大多數受影響的申請人至今仍在等待。移民專家認為，川普政府正透過旅行禁令、限縮合法入境途徑及大規模遣返等措施，全面限制各類移民，其累積效果可能相當於20世紀初美國國會通過的全面性反移民法律。

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