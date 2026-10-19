無視法院裁定 川普宣布華府歷史高球場11月動工

美國總統川普今天公布東波多馬克高爾夫球場改建計畫，並預計11月15日動工；但這項計畫已陷入激烈的法律攻防戰，因為聯邦法官先前已裁定，未通報法院前不得進行這項工程。

綜合法新社與路透社報導，川普今天上午在社群平台「真實社群」（Truth Social）發布一張18洞球場的模擬圖，將大幅改造華府這座歷史悠久的東波多馬克高爾夫球場（East Potomac Golf Links），預計11月15日開工，約15個月後重新開放。

川普說：「完工後將對大眾開放，同時以高爾夫最高規格設計，將足以舉辦美國公開賽（USOpen）、PGA錦標賽（PGA Championship）、萊德盃（Ryder Cup）和總統盃（Presidents Cup）等世界級賽事。」

美國聯邦地方法官雷耶斯（Ana Reyes）今年稍早曾裁定，政府在球場進行任何實質施工前，都須事先通報。

然而，川普政府10月9日才向法院表示計畫仍在概念階段，隔天就動手砍除球場內約500棵樹；雷耶斯痛批這種做法「不可原諒」，隨即下令停止砍樹，並排定明天舉行聽證會，將傳喚監管球場的內政部高層官員出庭作證。

根據法院紀錄，川普政府日前聲請雷耶斯法官迴避，要求將案件移交其他法官，指雷耶斯對川普政府懷有「根深柢固且毫不掩飾的反感」。

位於波多馬克河（Potomac River）一座島上的東波多馬克高爾夫球場擁有超過百年歷史，周圍道路和步道上，常有民眾前來騎單車、野餐和釣魚。

川普今天公布的改建方案中，似乎取消了這些公共空間，他也在發文中形容球場目前「老舊、破損、殘破不堪」，樹木傾倒又染病蟲害，「更重要的是，海堤正在崩塌，相當危險」。

改造這座球場，只是川普第2個總統任內，單方面改造華府的眾多計畫之一，其他還包括拆除整個歷史悠久的白宮東廂（East Wing）並興建大型宴會廳、改造甘迺迪藝術中心（Kennedy Center），以及興建巨型凱旋門，這些計畫均面臨各種法律挑戰。