監視賴總統兒遭起訴！華裔女房仲被控潛伏10年 與間諜同夥婚外情

美國國家廣播公司18日報導，美國聯邦檢察官正式起訴涉嫌替中國大陸從事間諜活動的34歲美籍華裔房仲張婉瑩，指控她接受中國政府官員指示，監視賴清德總統在美國的兒子賴廷與及其家人，並將住家照片、車牌等資訊傳回中國。值得注意的是，她的辯護律師日前在法庭上透露，檢方認為張婉瑩已在美國潛伏長達10年。

張婉瑩10月4日在洛杉磯國際機場準備搭機前往上海時，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕；14日二度申請保釋遭法院拒絕，目前仍在羈押中，預計23日接受正式起訴後的傳訊程序。若罪名成立，她面臨最高15年徒刑。

檢方9日向加州中區聯邦地方法院提交起訴書，以共謀及未登記擔任中國外國代理人等罪名起訴張婉瑩，內容與先前公布的刑事訴狀大致相同。聯邦治安法官金史蒂夫（Steve Kim）先前認定她有逃亡風險，裁定羈押候審。

張婉瑩的辯護律師哈博（Craig Harbaugh）7日在法庭上反駁檢方指控，強調張婉瑩與丈夫丁艾德（Edric Ding，譯音）及2名年幼女兒居住在加州爾灣市，長期從事房地產仲介工作。

哈博稱：「政府的論點是，她過去10年一直是一名潛伏特工，一邊從事房地產仲介工作、養育家庭，卻會選擇前往中國，拋下自己的工作、家人和住所。但這種說法沒有證據支持。」

華盛頓時報曾報導，美國聯邦調查局13日向法院提交文件指出，張婉瑩與同夥苗發泰（Fatai Miao，譯音）有婚外情，兩人保持「親密關係」。苗發泰已在9月返回中國。

根據先前公布的刑事訴狀，張婉瑩涉嫌接受一名中國政府官員指示，於2025年6月至9月間前往華盛頓州西雅圖地區，監視賴廷與及其住家，拍攝住宅外觀、錄製影片並蒐集車牌資訊，再將相關資料傳送給中方。

檢方指出，這名中國政府官員是張婉瑩就讀中國國際關係學院時的同學。FBI調查人員表示，該校與中國情報機構關係密切。起訴書也揭露，張婉瑩曾於2025年8月前往中國，與中國政府官員會面，返美後更告知對方，自己可能在隔周前往監視對象所在地。