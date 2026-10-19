為提升嚇阻力 美太平洋陸軍司令籲加強展示軍力

美國負責亞洲地區的陸軍司令克拉克（Ronald Clark）上將表示，希望顯著提高美軍在印太地區的軍事能力，以加強嚇阻並降低發生戰爭的機率。

克拉克接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時表示：「我希望在我擔任司令期間，能展現足夠的軍事能力與戰備狀態，以嚇阻戰爭發生。」

美國太平洋陸軍司令克拉克指出，他希望展示更多「精良」的軍事能力，以「讓對手看到他們應該感到擔憂的事情」。太平洋陸軍司令是美軍太平洋司令部轄下組成單位之一。

在他發表這段評論之際，各界對中國軍力的憂慮日益升高。今年，五角大廈在公開指責中國時不再那麼咄咄逼人，收斂了戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾批評為「自我炫耀」的做法，但美軍仍持續加強嚇阻力道。

作為這項行動的一環，美國太平洋陸軍已擴大其角色，包括在菲律賓、日本與此區其他地區暫時部署武器，如果在與中國發生戰爭時，包括有關台灣的衝突，這些地區將扮演關鍵角色。

克拉克指出，其中一個例子是泰風（Typhon）機動飛彈發射系統，這個系統已被用於菲律賓和澳洲的演習中，可發射用於攻擊船隻的標準六型（SM-6）飛彈，也能發射戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，後者若從菲律賓發射，能打擊中國沿海部分地區。

克拉克表示，美國陸軍也運用高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，簡稱海馬士），目的在向中國傳達關於美國和盟友聯合軍事能力的明確訊號。

他提到今年稍早的一場演習，當時美國陸軍將遠程精準武器從美國運至菲律賓，並從韓國調來彈藥，用於執行實彈演習。在每個階段，這些行動對任何對手而言都是公開可見的，他強調這對嚇阻至關重要。

克拉克說：「這會讓他們覺得：『嘿，這是我們必須認真看待的事情。』你可以看到它的運作狀態，我們可在我們選擇的時間與地點大規模展示這項能力。因此，你展現這些軍事能力，就是為了讓對手有所顧忌。」

美國軍方在亞洲面臨的一項挑戰是，在某些情況下，盟友對武器的長期部署可能激怒中國感到擔憂。例如，北京曾對泰風系統的部署表達強烈批評。

被問到在這種情況下，以及面對廣闊海洋帶來的距離劣勢，美國如何維持嚇阻力時，克拉克表示，美國陸軍統稱為「棧道行動」（Operation Pathways）的聯合演習今年分布進行，同時也集中在被認為最危險的時期。

克拉克指出，美國陸軍從未如此深入參與太平洋地區，不僅增派師級部隊、還設立軍團司令部，並部署多領域編隊，為支援聯合部隊創造更多選項，並加強與盟友的嚇阻力。

克拉克說：「在我職涯中的任何其他時刻，我從未見過陸軍向太平洋地區投入如此規模的資源與軍事能力。」