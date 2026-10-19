美期中選舉必爭之地 參議員席次6州陷入拉鋸

全美將在下月3日舉行期中選舉，民主黨能否扭轉聯邦參議院落後席次是觀察重點。福斯新聞指出，參議員選戰目前有6州陷入拉鋸，民主黨「藍潮」如擴大將有機會取得過半，共和黨選民如果傾向民調中不表態，仍會守住參院。

美國聯邦參議院除了立法、預算、監督等權責外，擁有人事同意權。重要內閣官員、駐外使節、聯邦最高法院大法官至各級聯邦法官，及聯準會（Fed）正副主席、理事等，均需通過參院資格審查與表決通過才可就任。

目前參議院100席中，共和黨占53席，民主黨45席，2席無黨籍屬民主黨團。共和黨在兩院席次過半，總統川普（Donald Trump）重要人事任命與法案多能順利上路。

由於油價高漲、通膨持續，多位共和黨參議員候選人因不利的經濟因素，選情面臨挑戰，民調陷入拉鋸的州增加。

福斯新聞（Fox News）報導，愛荷華州、俄亥俄州、德州、阿拉斯加州，緬因州、密西根州等6個州兩黨候選人民調不相上下，當中除了搖擺州外，還包括傳統共和黨大本營，德州與阿拉斯加州。

1.德州，民主黨州眾議員塔拉里格（JamesTalarico）對共和黨州檢察長派克斯頓（KenPaxton）。

德州是傳統支持共和黨的「紅州」，川普力挺的派克斯頓初選擊敗現任老將參議員柯寧（JohnCornyn），黨內陷入分裂。知名度較低的塔拉里格在年輕、女性及非白人選民的支持度領先，經濟政見也較受歡迎。

塔拉里格近期民調在誤差範圍內小幅超前。民主黨若能在德州取勝，將衝擊美國政治板塊，直接影響川普政府的聲望。

2.密西根州，民主黨進步派公衛學者塞德（AbdulEl-Sayed）對共和黨前眾議員羅傑斯（MikeRogers）。

埃及裔的塞德是公衛學者及地區衛生官員，長期反對以色列對巴勒斯坦的軍事行動，以進步派身分在初選中激起大批選民出面投票，成為媒體頭條人物。共和黨老將前眾議員羅傑斯在地影響力高。多項民調顯示，塞德支持度在誤差範圍內小幅領先羅傑斯。

密西根是傳統搖擺州，共和黨支持者傾向不表態。全美關注塞德能否以進步派身分勝出，結果將影響2028年總統選舉動向，及民主黨陣營進步派的影響力。

3.阿拉斯加州，共和黨現任參議員蘇利文（DanSullivan）對民主黨前眾議員佩爾托拉（MaryPeltola）。

多項民調顯示，佩爾托拉在誤差範圍內小幅領先蘇利文。阿拉斯加採取特殊的非政黨公開選制，初選領先的前4位參選者可同時列名期中選舉選票，4位候選人中恰巧另有一位同名同姓的蘇利文，激烈競爭下，選民投錯票也可能影響結果。

阿拉斯加選民在歷屆聯邦選舉中多支持共和黨，但也支持獨立派政治人物。

4.俄亥俄州，共和黨現任參議員休斯泰德（JonHusted）對民主黨前參議員布朗（Sherrod Brown）。

民主黨老將布朗2024年競選連任落敗，今年再度出馬角逐，他與休斯泰德兩人民調持續拉鋸。

俄亥俄州近年選舉多轉向共和黨，選舉結果反映當前美國社會氛圍。

5.愛荷華州，共和黨現任聯邦眾議員辛森（AshleyHinson）對民主黨現任州眾議員圖瑞克（JoshTurek）。

辛森與圖瑞克在多項民調中不相上下，各有領先。

6.緬因州，共和黨現任聯邦參議員柯林斯（SusanCollins）對民主黨前州參議會議長傑克森（TroyJackson）。

傑克森在多數民調中小幅領先柯林斯。

福斯新聞分析，依據不改選與兩黨較可能勝出的席次統計，兩黨可能各已有47席，民主黨得在拉鋸的6席中取得4席方能過半，全面改變國會結構。