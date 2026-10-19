川普豁免俄羅斯制裁、選戰策略怪罪幕僚團隊 美共和黨選情不妙

隨著美國11月國會期中選舉逼近，共和黨選情愈來愈不妙，美國總統川普的壓力加劇，不僅近來豁免俄羅斯制裁的措施引爆兩黨國會議員怒火與抨擊，他也開始把選戰策略失敗歸咎於核心幕僚與競選團隊，引發白宮嚴重內鬥，提高了他11月選後「跛腳」的機率。

川普16日以國家利益為由簽署行政命令，暫緩執行對俄羅斯實施的多項制裁措施，包括對俄國輸美商品課徵達500%關稅，還有對俄國原油或天然氣前五大進口國的輸美商品課徵達100%關稅等制裁，而且未設定期限，僅稱相關豁免將持續有效，希望緩解美國能源價格壓力，避免衝擊共和黨在11月3日的期中選舉選情。

此舉引發兩黨議員的強烈反對與抨擊，連共和黨議員也公開要求調查川普是否暗助俄國總統普丁。

美國國務卿魯比歐17日則說明，這項暫緩令為期60天，以評估這些措施對全球經濟的影響。

川普第二任期的美國汽油平均價格已上漲到每加侖3.46美元，隨著美伊戰爭近期難解，可能即將超越前總統拜登執政時期的3.47美元，川普在2024年總統大選攻擊拜登政府的利器，如今成了「迴力鏢」。

隨著美國選民對高油價漸失耐心，華盛頓郵報－ABC新聞－益索普（Ipsos）的最新民調顯示，川普在美國成人的支持率為33%，再創新低。共和黨可能失去國會眾議院掌控權，參院局勢也陷入膠著。

面對共和黨選情告急，路透報導，川普開始怪罪資深幕僚與競選團隊的期中競選策略失效，引發白宮內鬥與混亂。知情人士形容，白宮現狀根本是自己人相互開砲的「內訌行刑隊」，白宮發言人英格爾則強力駁斥，這些爆料全屬無稽之談。